Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца към УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив официално получи статут на единствен за България Експертен център за лечение на редки лицеви аномалии. Структурата предоставя комплексна и дългосрочна грижа за деца с вродени цепнатини на устната или небцето, утвърждавайки се като лидер не само на национално ниво, но и на Балканите.

Центърът е уникален по рода си в региона и вече приема пациенти не само от цялата страна, но и от съседни държави като Северна Македония и Албания, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на болничното заведение.

Мултидисциплинарен подход и координация

Центърът обединява екип от около 10 висококвалифицирани специалисти, включващ пластични хирурзи, ортодонти, оториноларинголози, логопеди и психолози. Те работят в тясна координация с национална мрежа от над 100 доверени лекари. Основният фокус е осигуряването на цялостен подход, който да позволи на децата с лицеви дефекти да се развиват пълноценно и да се интегрират успешно в обществото.

Дигитализация и проследяване на пациентите

От 2013 година лечебното заведение поддържа електронно медицинско досие, в което са вписани над 1600 пациенти. Тази база данни позволява прецизно проследяване на състоянието им във времето, планиране на дългосрочната терапия и провеждане на дистанционни консултации. Системата гарантира непрекъснатост на грижата, което е от критично значение за успешното възстановяване.

Значение на специализираното лечение

Ръководителят на центъра проф. Юрий Анастасов подчертава, че вродените цепнатини засягат приблизително едно на всеки 800 новородени. По думите му неуспешното или забавено лечение води до тежки последствия като затруднен говор, увреден слух и социална стигматизация. Още през 90-те години Световната здравна организация препоръчва тези състояния да се третират в специализирани звена, които концентрират експертиза и прилагат утвърдени терапевтични протоколи.

Иновации и европейски стандарти

Пловдивският център вече разполага и със съвременна апаратура за диагностика на говорни нарушения и зъбно-челюстни съотношения. Стремежът на екипа е да анализира международния опит и досегашните резултати, за да се прилагат методи, постигащи максимален ефект с минимален брой хирургични интервенции. Високото ниво на работа е довело и до покана за присъединяване към Европейските референтни мрежи (ЕРН) в областта на редките болести.

Със създаването на този център УМБАЛ "Свети Георги“ затвърждава позицията си на водеща медицинска структура, осигуряваща достъпна и координирана помощ за най-сложните случаи на лицеви аномалии в региона.