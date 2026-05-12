Клиниката по нервни болести на УМБАЛ "Свети Георги“ организира безплатни профилактични прегледи за епилепсия, които ще се проведат от 18 до 22 май 2026 г. Инициативата цели осигуряването на високоспециализирана помощ и ранна диагностика на едно от най-разпространените хронични неврологични заболявания.

Инициативата е част от по-широкия проект "Здраве за всички“, който се фокусира върху превенцията на социалнозначими болести, информираха Plovdiv24.bg от болницата.

Повече за болестта

Епилепсията се характеризира с различни по вид пристъпи – от внезапни гърчове със загуба на съзнание до краткотрайни епизоди на втренчване или неволеви потрепвания на крайниците. Специалистите обръщат специално внимание на оказването на първа помощ, като напомнят, че по време на пристъп в никакъв случай не трябва да се прави опит за насилствено отваряне на устата на пациента, тъй като това води до допълнителни травми.

Контрол на болестта

Заболяването носи голяма медико-социална тежест заради непредвидимостта на кризите и съществуващата обществена стигма. Въпреки това съвременната медицина позволява постигането на добър контрол при около 70% от случаите чрез адекватна антиепилептична терапия. Рискови фактори за развитие на епилепсия могат да бъдат мозъчни травми, инсулти, тумори или злоупотреба с вещества, но често конкретната причина остава неизвестна.

Кампанията в Пловдив

Лекарите от клиниката подчертават, че успешният контрол зависи пряко от точната диагноза и прецизната интерпретация на електроенцефалографските изследвания (ЕЕГ). Кампанията дава възможност на пациентите да получат експертна оценка от квалифицирани невролози с богат клиничен опит.

Прегледите ще се осъществяват само след предварително записване на телефон 0886 676 210. Линията за записване е отворена в часовия диапазон от 09:00 до 13:00 часа, като крайният срок за заявка е до 5 дни преди желаната дата за консултация.