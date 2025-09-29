ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
38-годишен мъж стана второкласник
Автор: ИА Фокус 20:55Коментари (0)63
© bgonair
Тази година в Софийския затвор прага на училището прекрачиха малко над 260 ученици.

Повече от 40 години Средно училище "Св. Иван Рилски" посреща своите ученици в затвора. Лишените от свобода могат да се обучават от 1-ви до 12-ти клас.

В час по математика ученици от втори клас преговарят умножението.

Тони Георгиев става второкласник на 38 години и за него математиката се превръща в любим предмет.

"Искам да си обогатя знанията. Образованието е на първо място", казва Георгиев.

Тони излежава присъда за кражба, от която му остават 7 месеца. Той има една основна мечта – да се завърне при най-близките си.

"Представям си нормален живот да водя, не престъпен, да се върна при семейството си. Те са всичко за мен, много ми липсват", казва още затворникът.

С лесни примери учителите обясняват задачите по математика и не се сърдят, когато учениците правят грешки.

"На всеки показвам отделно, ако се затруднява. Опитвам се освен да ги науча, и да ги изслушвам за някои техни проблеми", сподели учителката по математика Даниела Петрова пред Bulgaria ON AIR.

Придобиването на знания не само обогатява, но и дава привилегии на лишените от свобода.

За по-горните класове се предлага и професионална квалификация – шлосер.

Зад решетките има много таланти, които обаче не остават скрити.

Всяка година в училището се провеждат различни тържества и концерти, в които затворниците участват с най-голямо желание – особено когато вече са научили буквите и числата.


Още по темата: общо новини по темата: 760
16.09.2025 РЦПППО Пловдив започна учебната година
16.09.2025 Диян Стаматов: Родителите мечтаят ученето да се случва без усилие
15.09.2025 Емил Русинов откри учебната в "Източен"
15.09.2025 Кметът на район "Тракия" откри учебната година
15.09.2025 МУ Пловдив откри 80-ата си академична година
15.09.2025 Министърът на образованието в Пловдив: Най-лошото за едно дете е то да е изключено от системата
предишна страница [ 1/127 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за ...
19:38 / 29.09.2025
Тихомир Безлов: Катаджиите завиждат на ДАИ
19:11 / 29.09.2025
Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако т...
19:39 / 29.09.2025
МВнР издаде предупреждение за българите във Франция
19:11 / 29.09.2025
НОИ изплаща средно по 62 лева на ден на хората в болничен
17:30 / 29.09.2025
Публикуването на данни в интернет портала "Колко струва" стартира...
19:39 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2025
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: