|38-годишен мъж стана второкласник
Повече от 40 години Средно училище "Св. Иван Рилски" посреща своите ученици в затвора. Лишените от свобода могат да се обучават от 1-ви до 12-ти клас.
В час по математика ученици от втори клас преговарят умножението.
Тони Георгиев става второкласник на 38 години и за него математиката се превръща в любим предмет.
"Искам да си обогатя знанията. Образованието е на първо място", казва Георгиев.
Тони излежава присъда за кражба, от която му остават 7 месеца. Той има една основна мечта – да се завърне при най-близките си.
"Представям си нормален живот да водя, не престъпен, да се върна при семейството си. Те са всичко за мен, много ми липсват", казва още затворникът.
С лесни примери учителите обясняват задачите по математика и не се сърдят, когато учениците правят грешки.
"На всеки показвам отделно, ако се затруднява. Опитвам се освен да ги науча, и да ги изслушвам за някои техни проблеми", сподели учителката по математика Даниела Петрова пред Bulgaria ON AIR.
Придобиването на знания не само обогатява, но и дава привилегии на лишените от свобода.
За по-горните класове се предлага и професионална квалификация – шлосер.
Зад решетките има много таланти, които обаче не остават скрити.
Всяка година в училището се провеждат различни тържества и концерти, в които затворниците участват с най-голямо желание – особено когато вече са научили буквите и числата.
