Важна дата за родителите на бъдещи първокласници в Пловдив
Утвърденият график с всички срокове за предвидените 3 класирания за прием през 2026 година е публикуван на интернет страницата на системата в раздела с нормативни документи и към "Ръководството за родителя“. Ако останат незаписани деца след последното трето класиране, родителите им ще могат да подават заявления на място в училищата с останали свободни места.
Заявление за кандидатстване в първи клас може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание. За тези случаи срокът за участие в първото класиране е до 29 май 2026 г. Важно условие е подаването само на едно заявление – по интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ заявление за едно дете.
Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния прилежащ район на училището. Няма промяна в критериите за прием спрямо предходната година с изключение на прилагането на критерий 1.1.3 за децата с брат/сестра до 12-годишна възраст, които се обучават в желаното училище. Досега за получаване на максимален брой точки по-големите деца в семейството не трябваше да са навършили 12-годишна възраст към началото на учебната година ( към 15 – ти септември), а сега се разширява възможността за ползване на този критерий като условието е братът/ сестрата да не са навършили 12-годишната възраст към началото на календарната година, през която детето кандидатства за прием, т. е за тази година това е 01.01.2026 г.
Другата промяна, приета от Общински съвет – Пловдив, е в заявлението за записване, в което е допълнен текст, изискващ подписване на заявлението и от двамата родители.
Родителите могат да се запознаят с подробните правила от сайта на системата на адрес http://priem.plovdiv.bg, а конкретна информация за събраните точки за прием могат да намерят от Приложение №2 към наредбата – "Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните критерии“, което е публикувано в раздел "Точки за прием“.
