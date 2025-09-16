© виж галерията С официална церемония днес Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Пловдив даде официален старт на новата учебна година. Събитието събра ученици, родители, учители, специалисти и гости, за да отбележат символичния първи звънец.



Директорът на центъра д-р Катя Стоилова приветства присъстващите с думи на благодарност и увереност в мисията на приобщаващото образование: "Нашата кауза е всяко дете да има равен достъп до знание, подкрепа и развитие. Вярваме, че когато работим заедно – родители, учители и специалисти – можем да създадем подходящата среда за нашите специални деца“.РЦПППО



Официални гости на събитието бяха проф. Христина Янчева - областен управител на област Пловдив, Емил Русинов - кмет на район "Източен“ и Микеле Санторели председател на фондация "Творци на надежда“.



Преди официалната програма отец Ангел от храм "Св. Пророк Илия“ отправи молитва за здраве, успех и благоденствие към всички присъстващи, след което децата от центъра представиха творческо-музикална програма под музикалния съпровод на Илиян Тиганев –преподавател по пиано в ресурсния център.



Проф. Янчева поздрави екипа, като подчерта значението на центъра за образователната система в региона.



"Този център е пример за това как държавата и обществото могат да обединят усилия в подкрепа на децата. Приобщаващото образование е не само професионална мисия, но и дълг към бъдещето“, каза Русинов.



По време на откриването бяха отбелязани постиженията за изминалата учебна година, както и приоритетите за новата – разширяване на сътрудничеството с различни образователни институции в региона, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и развитие на съвременни методи за подкрепа на учениците със специални образователни потребности.



Пловдив е сред водещите региони в страната по развитие на приобщаващо образование, а Регионалният център е доказателство за силата на партньорството между институции, учители и родители. Новата учебна година е още една крачка към общество, в което всяко дете получава шанс за пълноценно бъдеще.



Микеле Санторели получи Диплома за принос, като голям приятел на регионалния център.



Тържеството завърши с пожелания за здраве, вдъхновение и силна мотивация към всички, които са част от процеса на приобщаващото образование.