ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|РЦПППО Пловдив започна учебната година
Директорът на центъра д-р Катя Стоилова приветства присъстващите с думи на благодарност и увереност в мисията на приобщаващото образование: "Нашата кауза е всяко дете да има равен достъп до знание, подкрепа и развитие. Вярваме, че когато работим заедно – родители, учители и специалисти – можем да създадем подходящата среда за нашите специални деца“.РЦПППО
Официални гости на събитието бяха проф. Христина Янчева - областен управител на област Пловдив, Емил Русинов - кмет на район "Източен“ и Микеле Санторели председател на фондация "Творци на надежда“.
Преди официалната програма отец Ангел от храм "Св. Пророк Илия“ отправи молитва за здраве, успех и благоденствие към всички присъстващи, след което децата от центъра представиха творческо-музикална програма под музикалния съпровод на Илиян Тиганев –преподавател по пиано в ресурсния център.
Проф. Янчева поздрави екипа, като подчерта значението на центъра за образователната система в региона.
"Този център е пример за това как държавата и обществото могат да обединят усилия в подкрепа на децата. Приобщаващото образование е не само професионална мисия, но и дълг към бъдещето“, каза Русинов.
По време на откриването бяха отбелязани постиженията за изминалата учебна година, както и приоритетите за новата – разширяване на сътрудничеството с различни образователни институции в региона, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и развитие на съвременни методи за подкрепа на учениците със специални образователни потребности.
Пловдив е сред водещите региони в страната по развитие на приобщаващо образование, а Регионалният център е доказателство за силата на партньорството между институции, учители и родители. Новата учебна година е още една крачка към общество, в което всяко дете получава шанс за пълноценно бъдеще.
Микеле Санторели получи Диплома за принос, като голям приятел на регионалния център.
Тържеството завърши с пожелания за здраве, вдъхновение и силна мотивация към всички, които са част от процеса на приобщаващото образование.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 759
|предишна страница [ 1/127 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Започна обновяването на две ключови улици в Пловдив
15:42 / 16.09.2025
Лоша новина за жилищата в Пловдив
15:40 / 16.09.2025
На 43 години е намерената в Пловдив мъртва жена
14:35 / 16.09.2025
Пловдив заприлича на гето, много грозно, върнахме се в 90-те
11:53 / 16.09.2025
Почина Тодор Горинов, отдал живота си на културата на Пловдив
11:51 / 16.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS