Познавам, смятам добре, министър Иван Демерджиев, той е умен и принципен човек, отличен юрист и искрено се надявах, че ще реформира това закостеняло министерство.

Оставката на главния секретар Георги Кандев, който се доказа като един от най-качествените професионалисти заемали този висок пост в системата на МВР, обаче, е много лош знак, че отново нищо няма да се промени там.

Прогрес няма да има, разотивайте се да почивате, защото явно наесен пак ще сме по площадите.

Това заяви адвокат Стефан Левашки от Пловдив по повод оставката на главния секретар на МВР Георги Кандев.

Коментарът на самия Иван Демерджиев по темата

Ще ви помоля да не четем неща - ще ви ги разкажа. Г-н Кандев ме изненада с изявлението си за напускане по собствена воля, без мотиви. Попитах го за мотиви, той не изложи пред мен такива, само такива от личен характер, които не смятам да споделям с вас.

Възпитан съм, че мъжете трябва да говорят директно в очите. Ако той е имал да казва нещо, трябваше да го каже в очите ми, а не да четем постове. Знаете, че се ползваше с пълното ми доверие и в нито една секунда не е усещал друго освен подкрепа в работата си,

Не мога да не приема оставка на някой, който очевидно е мотивиран да го направи. Желая му успех, включително в бъдещата му политическа кариера. Когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, не е похвално като поведение. Не съм готов с предложение за титуляр, не сме обмисляли вариант. Сутринта проведохме оперативка с г-н Кандев и той не даде никакви индикации за това, обявни още шефът на МВР.