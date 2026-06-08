На 12 юни 2026 г. (петък) на летище "Чешнегирово“, област Пловдив, ще се проведе Денят за високопоставени гости и демонстрация на способности в рамките на многонационалното учение на Силите за специални операции "STEALTH DAGGER - 26" (SD-26). По време на събитието военнослужещите от участващите страни-партньори ще представят на живо широк спектър от отработените съвместни бойни умения и тактически планове за отговор на неконвенционални и хибридни заплахи в региона.

В учението участват формирования от Специалните сили на България, Румъния и Великобритания, както и специализираните полицейски сили към МВР, съобщиха от СКСО за Plovdiv24.bg.

На Деня за високопоставени гости ще са поканени да присъстват Министърът на отбраната на Република България, Началникът на отбраната, командирите на видовете въоръжени сили и командвания от БА, както и командирите на Специалните сили на Румъния и Обединеното кралство.

В рамките на динамичния показ медиите и официалните лица ще имат възможност да наблюдават сложни и реалистични оперативно-тактически елементи. Те включват демонстрации на парашутни скокове с принудително отваряне на парашута и скокове с ръчно разтваряне след свободно падане. Основен акцент ще бъде овладяването на стратегически обект чрез тактическо проникване на две нива (по способа "бързо въже“ от хеликоптер и с тактически автомобили), организиране и провеждане на засада на конвой на противостоящите сили, както и принудително задържане на превозно средство с непосредствената поддръжка на авиационни средства.