ДБ оттегля промените в Закона за предучилищното и училищното образование, написа депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова във фейсбук. Тя се възмути, че от всички предложения “интересът на обществото бе привлечен към едно единствено предложение за отпадане на един “мъртъв" текст, касаещ измислен и несъществуващ проблем".

От ДБ предлагаха да отпадне въведената през 2024 г. забрана за пропагандиране на нетрадиционна сексуална ориентация в детските градини и училищата. Проектът бе дело на Елисавета Белобрадова, Анна Бодакова и Стела Николова.

В мотивите се твърдише, че промените са насочени към “усъвършенстване на нормативната рамка, чрез по-ясно определяне на целите на образованието механизмите за гарантиране на качеството, подкрепата за децата и учениците и развитие на компетентности".

Сред разпоредбите на проекта е параграф 6, който гласи: “В чл. 11, ал. 2 се отменя точка 3." Именно тази точка беше добавена в Закона за предучилищното и училищното образование през лятото на 2024 г. (обн. ДВ, бр. 69 от 2024 г.) и забранява пропаганда, популяризиране или подстрекаване - пряко или косвено, на идеи и възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или с определяне на полова идентичност, различна от биологичната.