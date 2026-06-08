Баща ми почина през 2016 година. Сигурен съм, че някъде отгоре се гордее с мен. Това каза главен комисар Георги Кандев във видеоизявление, публикувано във Фейсбук профила му след решението да напусне поста на и.ф. главен секретар на МВР.

Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си, каза Кандев.

Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си, какво можеш и какво не можеш. Това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и душата си. Ако го има в теб, хората ще те разберат, смята той.

Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча - също. Разбрах посланието“, написа той във Фейсбук

Кандев сподели, че е второ поколение полицай. Баща ми беше така. Когато им заявих с майка ми, бях войник, връщах се от "ШЗО“ в Плевен. Заявих им, че ще кандидатствам в Симеоново.

Баща ми ме пита не виждам ли, че не се прибира, че семейството ми ще страда, че ще виждам само лоши неща. Но аз съм го избрал. Това е моят път. Искам това, заяви Кандев.

Той сподели, че когато са го приели в Симеоново, баща му е бил най-щастливият. "Гордееше се с мен. Почина през 2016 година. Сигурен съм, че някъде отгоре се гордее с мен“.

Главният комисар обяви във Фейсбук профила си, че напуска МВР, защото е невъзможно да избира между поста и принципите си.