Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането на труда между мъжете и жените, която трябва да отмени тайната на възнагражденията и да внесе повече прозрачност при формирането на заплатите в България, се отлага.

Новите правила трябваше да бъдат в сила от 7 юни, но работодателите имат забележки по законопроекта, а срокът за общественото обсъждане беше удължен до 18-и юни. Така, тайната на заплатите у нас ще остане поне до края на годината, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура срещу страната ни от Европейската комисия.

Новите правила за определяне на възнагражденията в България и в ЕС целят да гарантират равнопоставеност между половете при полагане на равен труд или на труд с равна стойност. Засягат всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор.

Компаниите трябва да остойностят труда на работниците и служителите си по обективни критерии за всяка съответна позиция, като се отчита разликата в професионалния опит, квалификацията, обучението. Директивата трябва вече да се изпълнява от страните в Европейския съюз, но у нас все още се работи по критериите.