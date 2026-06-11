Министерството на вътрешните работи започва безкомпромисна война срещу опасните гонки и нерегламентираните дрифтове по пътищата в страната. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като мащабна специализирана полицейска операция на Асеновградско шосе край Пловдив снощи.

Акцията е предприета след получена оперативна информация. В социалните мрежи е била организирана масова среща на собственици на мощни мотоциклети и тунинговани спортни автомобили на територията на популярна бензиностанция на изхода на града.

При пристигането на екипите на полицията на място са заварени десетки превозни средства. Спецполицаите са проверили общо 94 мотоциклета и 11 спортни автомобила. Снета е самоличността на 107 лица, присъствали на сбирката.

Вътрешният министър е категоричен, че подобни струпвания и последващи опасни маневри по пътната мрежа няма да бъдат толерирани.

Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата! Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заяви Демерджиев.

Десетки проверени моторни превозни средства и лица при полицейска акция снощи край Пловдив

Специализираната операция е планирана след придобита информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе организирано чрез социалните мрежи се събират множество водачи на мощни мотоциклети и спортни автомобили. С оглед пресичане на евентуални намерения за осъществяване на нерегламентирани състезания с моторни превозни средства и идентифициране на водачи с рисково поведение на пътя, около 20.30 ч. натам са насочени патрулни автомобили от районните управления в Пловдив и секторите "Пътна полиция“ и "Специализирани полицейски сили“, а с дрон е осъществено наблюдение по въздух.

В обекта са установени паркирани 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 лица. За констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата служителите на реда са съставили глоби с фиш на четирима мотористи. Допълнително са връчени 2 наказателни постановления и 11 електронни фишове за превишена скорост. За някои от присъствалите водачи, за които полицията разполага с данни за предишни нарушения и хулигански прояви на пътя, са образувани преписки с цел прилагане на превантивни мерки съобразно нормативната база на МВР.

В изпълнение на един от водещите приоритети за осигуряване безопасността на движението и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, ръководството на ОДМВР – Пловдив категорично подчертава, че специализирани операции с подобна насоченост ще бъдат реализирани периодично на обслужваната територия.