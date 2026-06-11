Общинските съветници на Пловдив не приеха изменение на Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив, касаещо 15 минути безплатно паркиране в "синя зона". Предложението на групата "Независими за Пловдив" получи 21 гласа "за", 1 "против" и 28 "въздържал се", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Идеята на вносителите е всеки автомобил да има право на еднократен безплатен престой до 15 минути дневно, като началото на паркирането се регистрира чрез изпращане на SMS. След изтичането на този период, ако автомобилът остане на мястото, паркирането ще се таксува по действащите правила на "синя зона“. Целта е да се улесни краткия престой в центъра, да се подобри достъпа до институции, магазини и услуги и да се подпомогне малкия и средния бизнес чрез по-голяма ротация на автомобилите.

Симеон Петров от "Свободен избор" посочи, че по принцип подкрепят предложението, самите те са имали такава идея, но при многократни разговори с компетентните органи се оказало, че отделянето на безплатните 15 минути е технически неизпълнимо. Николай Гюров от името на вносителите обясни, че клиентът трябва да изпрати два SMS-а.

Според Веселина Александрова от ПП-ДБ по този начин ще се привлекат много автомобили в центъра, които ще въртят от една синя зона към друга и въздухът ще се замърси още повече. Философията на коалицията е първият час да бъде на по-висока цена, а всеки следващ час на по-ниска, за да се стимулира дългосрочното спиране, при което автомобилите ще бъдат в покой. Посочи, че в друг текст на въпросната наредба се коментира товаро-разтоварната работа и именно там може да се направят промени.

Зам.-кметът по транспорт Николай Душков обърна внимание на факта, че много граждани ползват паркоматите в "синя зона" и не изпращат SMS, което би ги затруднило. От друга страна, ако се приеме предложението, преработката на софтуера на паркоматите би струвало пари. Посочи за пример Париж, където има подобно облекчение от 15 минути, но то важи за точно определени места, само за товаро-разтоварни дейности, а не за гражданите. В Атина пък след определен час сутринта е забранено да влизат автомобили. Припомни, че през паркоматите има възможност срещу 50 цента да се ползва паркомясто до 29 минути.