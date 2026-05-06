Общинските съветници от групата на "Независими за Пловдив“ предлагат въвеждането на 15-минутен безплатен престой в рамките на "Синя зона“, за да се облекчат гражданите при кратки задачи в центъра. Проектът за изменение на Наредбата за организацията на движението вече е публикуван за обществено обсъждане на 21 април и предстои да бъде гласуван на някоя от следващите сесии на Общинския съвет.

Както Plovdiv24.bg вече информира, предложението е внесено от Николай Гюров, председател на ППГОС "Независими за Пловдив“, с цел стимулиране на краткотрайните престои и подкрепа за местния бизнес. Новата мярка предвижда всеки автомобил да има право на безплатен престой до 15 минути веднъж дневно в рамките на платената зона, след предварителна регистрация чрез SMS.

В мотивите към предложението се посочва, че много пловдивчани и гости на града използват автомобилите си за бързи административни услуги, доставки или придружаване на деца до учебни заведения. В момента наредбата третира всички престои еднакво, независимо от тяхната продължителност, което създава излишна финансова тежест за хората с кратки задачи.

Според вносителите, промяната ще доведе до:

- Стимулиране на краткотрайния престой - много граждани използват автомобила си за кратки задачи – например вземане на документи, доставка, придружаване на деца до учебно заведение, или посещение на институции. Безплатен период от 15 минути ще даде възможност такива дейности да се извършват без излишна финансова тежест.

- Подкрепа за дребния и среден бизнес - по-лесният достъп до магазини, услуги и офиси в централните зони ще увеличи клиентопотока и ще облекчи икономическата активност в района, без да се натоварва трафикът значително.

- Социална и икономическа справедливост - настоящата наредба третира всички случаи еднакво, независимо от продължителността на престоя. Въвеждането на разумен безплатен период ще отчете нуждите на хората, които не ползват дългосрочно паркоместата.

Механизмът на паркиране ще изисква от шофьорите да изпращат кратко съобщение към мобилен оператор при спиране. Ако след изтичането на 15-те минути автомобилът все още е на същото място, ще се преминава към стандартно таксуване по един от предвидените в наредбата начини.

За предложението са взети примери от европейски градове като Мюнхен, Париж, Виена и Бърно. Ако бъде прието от Общинския съвет, се предвижда новите правила да влязат в сила от 1 август 2026 година.

В рамките на един месец от публикуването на предложението за промяна на наредбата гражданите и заинтересованите лица могат да изпращат своите становища и предложения по проекта на официалния имейл адрес на институцията obs@plovdiv.bg или в деловодството на Общински съвет - Пловдив, находящо се в гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 20, ет. 3, стая 206.