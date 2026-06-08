В партията ДСБ, част от "Демократична България", са решили да решават лидерския си проблем по оригинален начин – като сравняват несравними неща.

Според различни информации на масата е бил сложен следният вариант – сегашният лидер Атанас Атанасов и евродепутатът Радан Кънев да се отдръпнат, а начело да застане пловдивският депутат Йордан Иванов.

Разбира се, това е вътрешнопартийна работа. Всеки има право да извърши каквото самоубийство пожелае. Особено политическо. Но все пак е трудно да не се запиташ - на какво основание изобщо се прави подобно сравнение?

Радан Кънев е човек, който от десетилетия участва в дясната политика, формира позиции, печели и губи битки, носи политическа тежест и разпознаваемост далеч извън собствената си партия.

Йордан Иванов е член на ДСБ и зам. - председател.

Това е общото между двамата. Оттам започват разликите.

Да предложиш Радан Кънев да се отдръпне в полза на Йордан Иванов е все едно да убедиш симфоничен оркестър да смени диригента си с човека, който се занимава с програмата на концерта.

Но пък ДСБ винаги е била партия с особен талант да води ожесточени битки за влияние върху електорат, който спокойно се побира в по-голям ресторант. Ако партията се яви сама на избори, вероятно ще се бори героично за резултат около статистическата грешка. Тъкмо затова лидерският избор е толкова важен.

Защото когато си малка партия, не можеш да си позволиш лукса да подменяш политически капитал с организационна лоялност.

Разбира се, делегатите могат да изберат когото поискат. Ние отстрани можем само да наблюдаваме. Или ще изберат човек, който има политическа биография, тежест и авторитет. Или ще докажат за пореден път, че най-големият враг на българската десница никога не е бил левицата.