От 10 до 12 юли Мальовица ще събере любители на природата, туризма и приключенията с богата програма от преходи, обучения, концерти, детски лагери, томболи и десетки активности за цялото семейство

От 10 до 12 юли 2026 г. Мальовица отново ще се превърне в задължителна точка за хората, които обичат планината, активния начин на живот и приключенията сред природата. За трета поредна година Националният туристически фестивал ще събере туристически клубове, семейства, приятели и любители на планините от цялата страна за три дни, изпълнени с емоции, нови знания, музика и незабравими преживявания. Билети за събитието вече могат да бъдат закупени от сайта btsfest.bg, а средствата от тях ще бъдат използвани за хижа "Планински извори", която към момента е в окаяно състояние. На този етап желанието ни е да я реновираме до степен, която да позволи използването ѝ поне като заслон.

Сред акцентите в програмата тази година са Керана и Космонавтите и специалният тематичен спектакъл на Фолклорен ансамбъл "Шевица“, създаден специално за фестивала. Чрез музика, танц и сценично изкуство спектакълът ще разкаже историята на легендарния Мальо войвода – една от най-емблематичните личности, свързани с района на Мальовица.

Традиционно Националният туристически фестивал ще предложи богата програма от туристически, образователни и развлекателни активности за всички възрасти. Посетителите ще могат да се включат в организирани преходи с водачи, обучения по първа помощ и ориентиране, практически занимания, лекции и дискусии, посветени на безопасността в планината и туристическата култура.

Специално внимание е отделено и на най-малките посетители чрез разнообразни детски лагери, образователни игри и занимания сред природата. Всеки родител може още сега да запише детето си за лагерните програми, като участието е включено в цената на билета и не се заплаща допълнително. Лагерът се провежда през целия период на фестивала, като децата са настанени в собствена лагерна зона, нощуват на палатки и участват в целодневна програма с игри, обучения, походи и разнообразни активности сред природата под грижите на опитни инструктори.

Така родителите могат спокойно да се насладят на концертите, лекциите, преходите и останалите фестивални активности, докато децата се потапят в света на природата, приключенията и новите приятелства. А най-ценният сувенир, който ще отнесат със себе си, ще бъдат спомените, емоциите и историите от едно истинско лятно приключение в планината.

Фестивалната зона ще събере още изложители, занаятчии, туристически организации и производители на туристическа екипировка от цялата страна.

Вечерната програма ще предложи концерти, музика на живо, отворена сцена за участниците, томболи с награди, срещи с интересни личности и традиционните вечери край лагерния огън, които всяка година се превръщат в едни от най-запомнящите се моменти на фестивала.

Освен богатата програма, посетителите ще имат възможност да се насладят на една от най-красивите части на Рила планина и гледката за милиони към вр. Мальовица. Всички закупили билет получават достъп до фестивалната зона, място в модерната къмпинг зона, оборудвана с душове, осветление и електрическо захранване, както и изхранване по време на събитието.

Националният туристически фестивал се организира от Българския туристически съюз с подкрепата на Община Самоков, к.к. Мальовица и Дирекция "Национален парк Рила“. През последните години събитието се утвърди като едно от най-големите туристически събития в България, обединяващо хора от всички възрасти около любовта към природата, планините и активния начин на живот.

Повече информация и билети: btsfest.bg