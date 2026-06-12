Драматичен театър-Пловдив плени сърцата на многобройната публика в Teatro Brancaccio в Рим.
От културана институция споделят, че зрителите са били в тотална изненада и естетически шок след двата спектакъла "Коприна“ и "Без кръв“ на режисьора Диана Добрева. Спектаклите поразиха с мащаба и силното емоционално въздействие и показаха и доказаха световното театрално ниво на българския театър.
Италианската публика е останала над 2 часа след представлението, за да сподели отзивите си на творческия екип и актьорите.
Сред тях е бил известният италиански кино и театрален режисьор Джакомо Батиато, автор на телевизионния сериал по шедьовъра на Умберто Еко "Името на розата“ с участието на Джон Туртуро и Рупърт Евърет, на легендарния сериал"Октопод“ , носител на престижни световни награди за кино и литература.
Театралният режисьор Антонельо Авалоне също е изразил огромното си възхищение за спектаклите.
Италианската преса също не е скрила възхитата си от спектаклите на Драматичен театър-Пловдив.
"Тези две вечери показаха, че театърът продължава да създава връзки отвъд граници, езици и култури. Благодарим на всички, които споделиха това пътуване с нас – на публиката, на нашите домакини и на всеки, който направи тази среща възможна. Това гостуване е резултат от общите усилия на хора и организации, които вярват, че българската култура заслужава своето място на големите европейски сцени", споделят от културната институция.
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