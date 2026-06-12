Драматичен театър-Пловдив плени сърцата на многобройната публика в Teatro Brancaccio в Рим.

От културана институция споделят, че зрителите са били в тотална изненада и естетически шок след двата спектакъла "Коприна“ и "Без кръв“ на режисьора Диана Добрева. Спектаклите поразиха с мащаба и силното емоционално въздействие и показаха и доказаха световното театрално ниво на българския театър.

Италианската публика е останала над 2 часа след представлението, за да сподели отзивите си на творческия екип и актьорите.

Сред тях е бил известният италиански кино и театрален режисьор Джакомо Батиато, автор на телевизионния сериал по шедьовъра на Умберто Еко "Името на розата“ с участието на Джон Туртуро и Рупърт Евърет, на легендарния сериал"Октопод“ , носител на престижни световни награди за кино и литература.

Това е театър от изключително високо ниво. Интерпретациите на книгите на Барико са изумително креативни, изненадващи и оригинални. Спектакли, които поразяват с мащаба, визуалната сила и дълбокото си емоционално въздействие. Това е театър, който ражда идеи. Да направиш това в Пловдив: да интерпретираш италиански писател, с толкова труден текст, и да го пренесеш на сцената по такъв начин, това е необяснимо. Актьорската игра е изумителна. Огромни комплименти, браво! споделя още той.

Театралният режисьор Антонельо Авалоне също е изразил огромното си възхищение за спектаклите.

Италианската преса също не е скрила възхитата си от спектаклите на Драматичен театър-Пловдив.

"Тези две вечери показаха, че театърът продължава да създава връзки отвъд граници, езици и култури. Благодарим на всички, които споделиха това пътуване с нас – на публиката, на нашите домакини и на всеки, който направи тази среща възможна. Това гостуване е резултат от общите усилия на хора и организации, които вярват, че българската култура заслужава своето място на големите европейски сцени", споделят от културната институция.