SP Residence 1 се утвърди като един от разпознаваемите жилищни проекти в район "Кършияка“, съчетавайки модерна архитектура, отлична локация и комфортна градска среда. Днес проектът е успешно реализиран и въведен в експлоатация, а в продажба остават едва 10 апартамента.

По повод ограничената наличност инвеститорът представя нови специални ценови условия за последните свободни жилища в секция "Б“, насочени към бъдещите собственици, които търсят нов дом в напълно завършена сграда, в един от най-предпочитаните райони на Пловдив.

Разположен в непосредствена близост до река Марица и хотел "Санкт Петербург“, проекта съчетава модерна архитектура, функционални жилищни решения и удобства, съобразени с нуждите на съвременния градски човек. Комплексът предлага просторни апартаменти, търговски площи, паркоместа и озеленени зони, които осигуряват комфортна и спокойна среда за живот.

Проект, създаден да отговори на очакванията на днешния ден и да запази стойността си във времето.

За актуални наличности, повече информация и индивидуална консултация на тел.: 0886 01 01 01 и 0883 601 501.