ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Паркът зад хотел "Санкт Петербург" остава зелена площ засега
Автор: Диана Бикова 14:47Коментари (0)465
© Plovdiv24.bg
Паркът зад хотел "Санкт Петербург" остава зелена площ - реши Административният съд в Пловдив. Магистратите се произнесоха по жалбата на бизнесмена Байрям Солак срещу Общия устройствен план на Пловдив, с който теренът от 16 декара се отрежда за парк. Сагата все още не е приключила, тъй като предприемачът може да обжалва пред Върховния административен съд, предава Plodiv24.bg.

Делото бе образувано след жалба на частния собственик на терена срещу ОУП. 

Според плана от 2007 г., имотът е бил предназначен за комплексно застрояване. Когато частният собственик започна да изсича дърветата и да подготвя терена за застрояване, последваха протести и силен граждански отпор. В резултат на обществения натиск в новия ОУП от 2022 г. теренът е отреден като зелена площ, а по-късно Общинският съвет прие и решение да го отчужди. Към 2019 г. пазарната оценка на имота е 14 милиона лева. Ако ВАС потвърди решението на на АС - Пловдив, имотът ще бъде отчужден, но на 10 пъти по-ниска цена, тъй като става въпрос за терен за озеленяване.

"С одобрения окончателен проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Пловдив е променена устройствената зона, в която попада поземлен имот с идентификатор 56784.506.1508 по КККР на гр. Пловдив в озеленена територия за широко обществено ползване "Оз“. 

Възраженията на жалбоподателя са в насока, че е предвидена промяна по отношение на имота му в зона за озеленява не е мотивирана и в проекта липсват данни каква е необходимостта от въвеждане на имота в зона озеленяване, респ. какъв обект публична държавна или общинска собственост ще се изгражда върху него и с каква цел. 

Обстоятелството, че държавата или общината не са заявили нужда от озеленени площи за широко обществено ползване не означава, че не е налице необходимост от изграждане на такива обекти. Същественото в случая е дали е налице необходимост от ограничаване на собствеността на жалбоподателя с цел защита на обществени интереси" - приемат магистратите. 

Съдът изтъква, че в раздел VI Състояние и развитие на зелената система в т. 6.3. "Състояние на зелената система по райони“ (от обяснителната записка на окончателния проект за изменение на ОУП – 2007 на Община Пловдив) в район "Северен" задоволеността с озеленени площи за широко обществено ползване е 6,38 кв.м./жител. ОУП от 2007г. резервира още 0,98 кв.м./жител, които не са реализирани. Изградеността на озеленените площи за широко обществено ползване е ниска, недостатъчни са, зелената система има мозаечна структура, неравномерно покриваща градската територия, преобладават маломерни зелени площи с ниски показатели за екологична, рекреационна и естетична ефективност.

"Огромно благодаря на адв. Албена Йотова, която се бори лъвски за интересите на пловдивчани" - коментира председателят на сдружение "Спаси Пловдив" Асен Костов. Припомняме, че представители на неправителствената организация присъстват на всички съдебни заседания. Гражданите винаги са настоявали за запазването на парка като зелена площ и са се обявявали срещу застрояването конкретно на този терен.


Още по темата: общо новини по темата: 187
24.06.2025 »
31.05.2025 »
22.05.2025 »
19.04.2025 »
16.12.2024 »
07.11.2024 »
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Полицаи ескортираха бременна жена и мъжа й до болница в Пловдив
14:20 / 13.10.2025
МВР потвърди за жестоко битото от ученик в Пловдив дете
13:31 / 13.10.2025
В Пловдив вече има подлез без аналог в града
12:04 / 13.10.2025
13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив, говори майка му
13:20 / 13.10.2025
МВР - Пловдив с последна информация за ПТП-то между кола и автобу...
10:48 / 13.10.2025
Катастрофа между лек автомобил и автобус, колата е на тротоар
10:15 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ВК Марица, сезон 2025/2026
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: