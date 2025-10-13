Паркът зад хотел "Санкт Петербург" остава зелена площ засега

© Plovdiv24.bg Паркът зад хотел "Санкт Петербург" остава зелена площ - реши Административният съд в Пловдив. Магистратите се произнесоха по жалбата на бизнесмена Байрям Солак срещу Общия устройствен план на Пловдив, с който теренът от 16 декара се отрежда за парк. Сагата все още не е приключила, тъй като предприемачът може да обжалва пред Върховния административен съд, предава Plodiv24.bg.



Делото бе образувано след жалба на частния собственик на терена срещу ОУП.



Според плана от 2007 г., имотът е бил предназначен за комплексно застрояване. Когато частният собственик започна да изсича дърветата и да подготвя терена за застрояване, последваха протести и силен граждански отпор. В резултат на обществения натиск в новия ОУП от 2022 г. теренът е отреден като зелена площ, а по-късно Общинският съвет прие и решение да го отчужди. Към 2019 г. пазарната оценка на имота е 14 милиона лева. Ако ВАС потвърди решението на на АС - Пловдив, имотът ще бъде отчужден, но на 10 пъти по-ниска цена, тъй като става въпрос за терен за озеленяване.



"С одобрения окончателен проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Пловдив е променена устройствената зона, в която попада поземлен имот с идентификатор 56784.506.1508 по КККР на гр. Пловдив в озеленена територия за широко обществено ползване "Оз“.



Възраженията на жалбоподателя са в насока, че е предвидена промяна по отношение на имота му в зона за озеленява не е мотивирана и в проекта липсват данни каква е необходимостта от въвеждане на имота в зона озеленяване, респ. какъв обект публична държавна или общинска собственост ще се изгражда върху него и с каква цел.



Обстоятелството, че държавата или общината не са заявили нужда от озеленени площи за широко обществено ползване не означава, че не е налице необходимост от изграждане на такива обекти. Същественото в случая е дали е налице необходимост от ограничаване на собствеността на жалбоподателя с цел защита на обществени интереси" - приемат магистратите.



Съдът изтъква, че в раздел VI Състояние и развитие на зелената система в т. 6.3. "Състояние на зелената система по райони“ (от обяснителната записка на окончателния проект за изменение на ОУП – 2007 на Община Пловдив) в район "Северен" задоволеността с озеленени площи за широко обществено ползване е 6,38 кв.м./жител. ОУП от 2007г. резервира още 0,98 кв.м./жител, които не са реализирани. Изградеността на озеленените площи за широко обществено ползване е ниска, недостатъчни са, зелената система има мозаечна структура, неравномерно покриваща градската територия, преобладават маломерни зелени площи с ниски показатели за екологична, рекреационна и естетична ефективност.



"Огромно благодаря на адв. Албена Йотова, която се бори лъвски за интересите на пловдивчани" - коментира председателят на сдружение "Спаси Пловдив" Асен Костов. Припомняме, че представители на неправителствената организация присъстват на всички съдебни заседания. Гражданите винаги са настоявали за запазването на парка като зелена площ и са се обявявали срещу застрояването конкретно на този терен.