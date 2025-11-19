ЗАРЕЖДАНЕ...
|НАП Пловдив с нов директор
Заповедта за назначението е от 18 ноември. Кръстев ще изпълнява длъжността до финализиране на конкурса за титуляр на поста.
Рокадата на върха на регионалната приходна агенция става след като досегашният директор Пламен Георгиев бе поканен от особения управител на "Лукойл България" Румен Спецов в екипа му.
