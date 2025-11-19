ИЗПРАТИ НОВИНА
НАП Пловдив с нов директор
Автор: Диана Бикова 16:04
©
Териториалната дирекция на НАП в Пловдив има нов директор. Това е досегашният заместник-директор с ресор "Контрол, събиране и държавни вземания" Иван Кръстев, предава Plovdiv24.bg.

Заповедта за назначението е от 18 ноември. Кръстев ще изпълнява длъжността до финализиране на конкурса за титуляр на поста.

Рокадата на върха на регионалната приходна агенция става след като досегашният директор Пламен Георгиев бе поканен от особения управител на "Лукойл България" Румен Спецов в екипа му.


