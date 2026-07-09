Сръбският съд разреши екстрадицията на Стоян Мавродиев в България по облекчена процедура с минимални формалности. Информацията за съдебното решение беше съобщена официално на граничния пункт "Калотина“.

Новината беше обявена пред журналисти от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев малко преди провеждането на официална международна среща.

Организация по пристигането на Мавродиев

Новината за одобреното екстрадиране е получена от дирекцията за международно оперативно сътрудничество. Българските правоохранителни органи вече са задействали необходимите планове, за да поемат и доведат Стоян Мавродиев веднага след предаването му от сръбските власти. Тъй като процедурата е облекчена, административните изисквания са сведени до минимум и подготовката по транспортирането му е в напреднала фаза.

Подписване на международно споразумение

Събитието на границата съвпадна с подписването на ключов двустранен документ между България и Сърбия за изграждането и откриването на нов съвместен граничен пункт – ГКПП "Калотина“ 2, което ще облекчи трафика в района. Документът беше подписан от Иван Демерджиев и сръбския министър на вътрешните работи Ивица Дачич.