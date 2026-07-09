Министерският съвет одобри финансиране в общ размер на близо 51,8 млн. евро за дейности на Министерството на вътрешните работи през 2026 г. Средствата ще обезпечат Фонда за безопасност на движението и реализацията на Централизираната система за персонализация за български лични документи, информира Plovdiv24.bg.

Правителството прие решение, с което одобрява финансиране в размер на 4 380 335 евро за обезпечаване на дейностите по Фонда за безопасност на движението. С друго решение Министерският съвет одобри финансиране в размер на 47 445 474 евро за обезпечаване на дейностите по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

В рамките на същата правителствена сесия Министерският съвет прие и актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. Настоящото решение допълва мерките на кабинета за подобряване на пътната сигурност, обвързани с одобреното целево финансиране за следващата година.