Лидерът на политическа партия "Възраждане“ Костадин Костадинов отправи остри критики към управлението и решенията на Румен Радев в предаването "Денят ON AIR“, като обяви, че страната няма да наложи очакваното вето върху 21-вия пакет от санкции срещу Русия. Костадинов обвини държавния глава в постоянни лъжи спрямо избирателите и подложи на съмнение официалните новини около газовата сделка с турската компания "Боташ", информира Plovdiv24.bg.

Според Костадин Костадинов заявката на Румен Радев за налагане на вето върху 21-вия пакет антируски санкции е останала неизпълнена, което определя поведението му като лъжливо спрямо гражданите. Лидерът на "Възраждане“ направи паралел с Бойко Борисов, заявявайки, че Радев го е надминал по промяна на позициите в рамките на два месеца. Той допълни, че премиерът реално не взема самостоятелни решения, а всичко обещано от него след 8 май не се е случило, тъй като е трябвало първо да се наложи вето върху предходния 20-и пакет санкции, довел до икономически последици за страната.

Във връзка с информациите за 15-месечно замразяване на договора между "Булгаргаз“ и турската компания "Боташ“, Костадинов изрази сериозни съмнения. Той посочи, че в турската преса не се използва терминът "замразяване“, а "отлагане“, което означава, че след изтичането на периода България ще дължи сумата от 264 милиона, равняваща се на миналогодишната счетоводна загуба на държавното дружество. Лидерът на "Възраждане“ предположи, че след 15 месеца задълженията хипотетично ще надхвърлят половин милиард и ако сумата се окаже непосилна, Турция може да придобие между 30 и 40% от "Булгаргаз“. Костадинов изказа и предположение, че Радев е продал магистрала "Черно море“ на концесия, превръщайки страната в "транспортна черна дупка“.

Костадинов разкритикува действията на управляващите спрямо рафинерията "Лукойл“, където вместо пълно премахване на института "особен представител на държавата“, е направен само лек козметичен ремонт, за да бъде назначен техен човек. По отношение на изборния процес лидерът на "Възраждане“ настоя за въвеждането на изцяло машинно гласуване с цел ограничаване на манипулациите. По негови думи най-големите машинации се случват в малките секции до 200 души с хартиени бюлетини, където контролираният вот на последните избори е отишъл в подкрепа на Радев. Костадинов определи действията за връщане на безконтролното гласуване в Турция като национално предателство, за което трябва да се търси съдебна отговорност.