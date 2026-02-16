ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никола Бургазлиев: Моля ви да ми дадете шанс да завърша образованието си
Отвод на прокурора, който присъстваше в залата в Апелативен съд – Бургас, поиска защитата на младежа. От държавното обвинение отхвърлиха тезата на адвокатите на Бургазлиев, че има пристрастие, лична заинтересованост или поддаване на обществен натиск. Според защитата като основен мотив бе изтъкнато отхвърлянето на всички жалби на подсъдимия. В крайна сметка съдът реши, че няма доводи за отвод на прокурор Стефанова.
В последния момент преди заседанието е постъпила молба, с която е предоставена подписка от над 3000 подписали се искане Бургазлиев да остане в ареста, но тя не бе уважена от съда.
Според прокуратурата мярката, наложена от Окръжния съд е адекватна и трябва да бъде продължена. Според обвинението има опасност Никола да се укрие, ако излезе на свобода. От доказателствения материал може да се направят категорични изводи за авторството на деянието, подчерта прокурор Стефанова, която определи случая в Слънчев бряг като “тежко умишлено престъпление".
Адвокат Галина Колева заяви от своя страна, че няма опасност Бургазлиев да се укрие и да извърши друго престъпление. “Във фаза на приключено производство сме и от месец и половина чакаме Прокуратурата да даде ход на делото по същество", подчерта тя. Според нея мярката на Окръжния съд, наложена през август, е била при съвсем различни обстоятелства, тоест начален етап на разследване.
“Какво престъпление би извършил, ако е с мярка “Домашен арест" и защо тя не би обезпечила явяването му при бъдещия съдебен процес", попита в съдебната зала адвокат Колева.
Бургазлиев е обвинен в най-тежкото престъпление срещу транспорта, подчерта юристът. “Държавното обвинение, за да угоди на обществения натиск го е обвинило в умишлено престъпление. Какъв умисъл може да има в 8 секунди", добави адвокатът и подчерта, че несебърлият не е искал да се стига до инцидента. От защитата поискаха мярка “Домашен арест" с електронна гривна.
Бащата на Бургазлиев обяви сегашната мярка като “жестока несправедливост".
