ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Протестиращи в Бургас: "Това не е инцидент, а отнет живот" – искат Бургазлиев в ареста
"Това не е инцидент, това е отнет живот“, "Децата имат нужда само от майка – Никола Бургазлиев им я отне“ и "Децата питат за мама“ са само част от плакатите, издигнати от събралите се.
Несебърлията е обвиняем за тежкия инцидент, при който на 14 август управляваното от него АТВ блъсна петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострада Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт. 4-годишният ѝ син Мартин бе транспортиран с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 83
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
15:13 / 16.02.2026
НИМХ: Дълбок средиземноморски циклон носи много дъжд и сняг
14:47 / 16.02.2026
Регионалният министър: Членовете на НПО-то на Калушев са влизали ...
15:16 / 16.02.2026
Защитата на Бургазлиев: Преекспонира се един случай на ПТП
15:14 / 16.02.2026
Мъжът, открил трите тела на "Петрохан", вероятно е напуснал стран...
14:40 / 16.02.2026
България е на второ място в ЕС по брой жертви по пътищата за 2024...
15:16 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS