© виж галерията Отново протест пред съдебната палата с искане Никола Бургазлиев да остане в ареста. Както Burgas24.bg съобщи, той ще обжалва днес определението на Окръжен съд – Бургас от началото на седмицата. Тогава 18-годишният несебърлия поиска изменение на мярката му за неотклонение в по-лека, но съдът потвърди вече взетата спрямо него "Задържане под стража“.



"Това не е инцидент, това е отнет живот“, "Децата имат нужда само от майка – Никола Бургазлиев им я отне“ и "Децата питат за мама“ са само част от плакатите, издигнати от събралите се.



Несебърлията е обвиняем за тежкия инцидент, при който на 14 август управляваното от него АТВ блъсна петима души на улицата - сред тях три деца. Най-тежко пострада Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт. 4-годишният ѝ син Мартин бе транспортиран с въздушна линейка от Бургас до "Пирогов“ и след дълго лечение излезе от кома, но все още се възстановява.