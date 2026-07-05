Областната дирекция на МВР в Бургас започна официална проверка след скандален случай с луксозен автомобил "Порше“ (Porsche), заснет да преминава необезпокоявано през пешеходната зона на Стария град в Созопол.

Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха вълна от възмущение и широк обществен отзвук. На видеото ясно се вижда как скъпото возило си проправя път сред пешеходците в историческата част на града. Нарушението е извършено на 4 юли.

От полицията съобщиха за Burgas24.bg, че една от основните задачи на проверката е да установи дали автомобилът е собственост на попфолк певеца Емрах Стораро, както и кой точно е седял зад волана в момента на престъпването на правилата.

Органите на реда обаче са изправени пред сериозно предизвикателство.

"Проверката е затруднена, тъй като в конкретния район, където е заснет автомобилът, няма камери за видеонаблюдение“, поясниха от ОДМВР-Бургас.

Въпреки липсата на директен видеозапис от общинската мрежа, от полицията са категорични, че ще използват всички останали законови оперативни способи, за да изяснят фактите и да идентифицират нарушителя.

Ако подозренията на разследващите се потвърдят, това няма да бъде първият сблъсък на младия изпълнител със Закона за движение по пътищата. Малкият син на Тони Стораро вече има богата история от шофьорски провинения, които сам често популяризира в мрежата.

През септември миналата година Емрах Стораро и колегата му Константин публикуваха видео в профилите си в Instagram от опасно шофиране по столичния бул. "България“ в посока кв. "Бояна“ (при ограничение от 70 км/ч). На кадрите километражът бе умишлено замъглен, а в самия клип певецът иронично коментира: "80, макс 90 да съм карал“. Случаят завърши с разпит в полицията и отнемане на шофьорската книжка на Емрах.

По-рано същата година автомобил, свързван с изпълнителя, бе засечен да се движи с фрапиращите 259 км/ч по Околовръстното шосе на София. Тогава младежът отрече той да е бил зад волана.

През 2023 г. Стораро-младши отново се похвали в социалните мрежи с клип, на който развива над 170 км/ч в градски условия в столицата.