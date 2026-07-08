Община Пловдив отправя покана към млади поети от цялата страна за участие в XVI-ия Национален поетичен конкурс "Добромир Тонев“. Конкурсът има състезателен характер и е за издадена поетична книга на автори на възраст до 35 години, като темата е свободна.

Условия за участие:

Всеки участник може да представи само по една поетична книга, издадена преди датата на обявяване на конкурса.

За всяка календарна година, изданията се приемат в срок от 15 юли до 15 август (включително) като за валидна се счита датата на пощенското клеймо или товарителницата.

Книгите се изпращат на адрес: гр. Пловдив 4000, пл. "Стефан Стамболов“ №1, Община Пловдив - "За Национален поетичен конкурс "Добромир Тонев“.

В плика се поставя по един екземпляр от изданието, при възможност - текста на книгата на електронен носител и информация за съответния участник (три имена, ЕГН, адрес за кореспонденция, имейл и телефон за връзка, кратка биография). В случай, че кандидат за участие не е представен със съответната съпътстваща книгата информация, предложението не се разглежда от комисията.

Предоставените за участие поетични книги не се връщат.

Постъпилите предложения се оценяват от тричленна експертна комисия, състояща се от Председател и двама членове. Всеки член от състава на комисията има право на един глас.

Комисията присъжда следните награди:

Голяма награда на Община Пловдив – грамота и парична награда, в размер на 1050 евро;

Две поощрителни награди на Община Пловдив, всяка от които включваща грамота и парична награда в размер на 260 евро;

Поощрителни награди на съорганизаторите.

Организатор на поетичния конкурс "Добромир Тонев“ е Община Пловдив и партньори. Медиен партньор на конкурса "Добромир Тонев“ е БНР Радио Пловдив.

Обявяването на победителите и награждаването по традиция се извършва на официална церемония в навечерието или в деня на рождението на поета Добромир Тонев – 15 октомври. Тази година тя ще се проведе на 17 октомври 2026 г. (събота).

Поетът Добромир Тонев (1955–2001) е емблематична фигура, особено свързана с Пловдив, където живее и работи дълги години. Макар и роден в Ямбол, завършва висшето си образование и работи над 20 години в Пловдив като редактор в издателство "Христо Г. Данов", превръщайки се в един от най-емблематичните поети на града. Ръководи литературен клуб "Гео Милев" и основава/ръководи Националната младежка поетична академия в Пловдив, която носи неговото име. Печели множество награди за поезия, включително Национална награда за дебют за първата си стихосбирка "Белег от подкова" (1979).

Творчеството му е превеждано на десетки езици (руски, полски, английски, унгарски, немски и др.). Националният поетически конкурс "Добромир Тонев" е учреден през 2010 г. в негова памет от Община Пловдив и Поетическа академия "Добромир Тонев". Провежда се ежегодно за поетични творби на творци до 45-годишна възраст, а след промяна на статута – за поетични книги на творци до 35 години и с увеличен награден фонд.