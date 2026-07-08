Колко струва обядът на Главната в Пловдив? Докато цялото интернет пространство се надпреварва да коментира цените по Черноморието, Пловдив остава някак встрани. Но колко всъщност струва да обядваш в сърцето на града? Пловдивчани и гостите на града ежедневно си задават този въпрос, докато се разхождат по Главната улица.
Репортер на Plovdiv24.bg направи проверка какви са цените на традиционните обедни менюта в някои от заведения в центъра. Разбира се, винаги остава вариантът за бърза закуска на крак с баничка, дюнер или готови храни от супермаркета, но ако решите да седнете на ресторант в обедната почивка, ето какво ще ви струва.
Ресторант "Театърът“: Гъвкаво време и готови комбинации
Ако обедната ви почивка е по-късна, тук менюто важи от 11:00 до 15:30 ч.
- Таратор: 2,60 евро.
- Шопска салата: 4,28 евро
- Пиле "Жулиен“ с картофено пюре: 5,28 евро
- Топ оферта: Заведението предлага комбинация от супа, основно ястие и 2 филийки хляб за 6,40 евро
Гозбите на баба: Традиционни вкусове
Мястото залага на класическа кухня, като цените тук също се движат в умерени граници:
- Таратор: 2,20 евро
- Шопска салата: 2,30 евро
- Пиле "Чипотле“ с ориз: 4,50 евро
- Десерт (диня): 2,00 евро
В менюто присъстват и италиански изкушения като канелони.
Ресторант "Фестивал"
Тук обедното меню е в много кратък прозорец – от 12:00 до 15:00 ч. Мястото е толкова популярно сред работещите наоколо, че в 12:30 ч. голяма част от храната вече е изчерпана.
- Таратор: 2,30 евро
- Пилешко филе на скара: 4,04 евро
- Тиквички: 4,04 евро
- Промоция: Комбинация от супа и основно ястие ще ви излезе 5,11 евро
"Daily Dose“ (до Съдебната палата)
Локацията е изключително удобна за работещите в района на съда. Дневното им меню редовно включва класики като свеж таратор, домашна лазаня и крехки свински късчета.
Ресторант "Смокини“: Модерен поглед към обяда
За тези, които търсят малко по-различен вкус в уютна атмосфера:
- Салата "Цезар“: 4,90 евро
- Супа топчета: 3,50 евро
- Таратор: 2,70 евро
- Пилешки скалопини: 6,90 евро
- Качамак с овче сирене: 7,20 евро
"Рафи“
Едно от най-оживените места предлага доста богато обедно разнообразие:
- Супа топчета: 3,73 евро
- Пиле "Терияки“ с ориз: 6,94 евро
- Кесадия с пилешко: 7,14 евро
- Диня със сирене (за разхлаждане): 3,06 евро
Алтернативата: Пица на парче и бързо хранене
Ако времето ви притиска или бюджетът е по-ограничен, италианската класика винаги е насреща. Цяла пица в заведенията варира според вида над 7 евро, а ако пък искате просто едно парче в движение, в близките обекти за бързо хранене и дюнерджийници цената му е около 3,50 евро.
Въпреки инфлацията, пловдивските заведения все още успяват да балансират между качеството и цените, предлагайки за всекиго по нещо. На вас оставяме да прецените дали е скъпо или не.