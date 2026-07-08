Колко струва обядът на Главната в Пловдив? Докато цялото интернет пространство се надпреварва да коментира цените по Черноморието, Пловдив остава някак встрани. Но колко всъщност струва да обядваш в сърцето на града? Пловдивчани и гостите на града ежедневно си задават този въпрос, докато се разхождат по Главната улица.

Репортер на Plovdiv24.bg направи проверка какви са цените на традиционните обедни менюта в някои от заведения в центъра. Разбира се, винаги остава вариантът за бърза закуска на крак с баничка, дюнер или готови храни от супермаркета, но ако решите да седнете на ресторант в обедната почивка, ето какво ще ви струва.

Ресторант "Театърът“: Гъвкаво време и готови комбинации

Ако обедната ви почивка е по-късна, тук менюто важи от 11:00 до 15:30 ч.

Таратор: 2,60 евро.

Шопска салата: 4,28 евро

Пиле "Жулиен“ с картофено пюре: 5,28 евро

Топ оферта: Заведението предлага комбинация от супа, основно ястие и 2 филийки хляб за 6,40 евро

Гозбите на баба: Традиционни вкусове

Мястото залага на класическа кухня, като цените тук също се движат в умерени граници:

Таратор: 2,20 евро

Шопска салата: 2,30 евро

Пиле "Чипотле“ с ориз: 4,50 евро

Десерт (диня): 2,00 евро

В менюто присъстват и италиански изкушения като канелони.

Ресторант "Фестивал"

Тук обедното меню е в много кратък прозорец – от 12:00 до 15:00 ч. Мястото е толкова популярно сред работещите наоколо, че в 12:30 ч. голяма част от храната вече е изчерпана.

Таратор: 2,30 евро

Пилешко филе на скара: 4,04 евро

Тиквички: 4,04 евро

Промоция: Комбинация от супа и основно ястие ще ви излезе 5,11 евро

"Daily Dose“ (до Съдебната палата)

Локацията е изключително удобна за работещите в района на съда. Дневното им меню редовно включва класики като свеж таратор, домашна лазаня и крехки свински късчета.

Ресторант "Смокини“: Модерен поглед към обяда

За тези, които търсят малко по-различен вкус в уютна атмосфера:

Салата "Цезар“: 4,90 евро

Супа топчета: 3,50 евро

Таратор: 2,70 евро

Пилешки скалопини: 6,90 евро

Качамак с овче сирене: 7,20 евро

"Рафи“

Едно от най-оживените места предлага доста богато обедно разнообразие:

Супа топчета: 3,73 евро

Пиле "Терияки“ с ориз: 6,94 евро

Кесадия с пилешко: 7,14 евро

Диня със сирене (за разхлаждане): 3,06 евро

Алтернативата: Пица на парче и бързо хранене

Ако времето ви притиска или бюджетът е по-ограничен, италианската класика винаги е насреща. Цяла пица в заведенията варира според вида над 7 евро, а ако пък искате просто едно парче в движение, в близките обекти за бързо хранене и дюнерджийници цената му е около 3,50 евро.

Въпреки инфлацията, пловдивските заведения все още успяват да балансират между качеството и цените, предлагайки за всекиго по нещо. На вас оставяме да прецените дали е скъпо или не.