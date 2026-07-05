Уникално музикално пътешествие очаква пловдивчани и гостите на града в неделната вечер. Дебютният проект на международния квартет под ръководството на талантливата басистка и композитор Виктория Кирилова ще бъде представен за първи път днес, 5 юли, от 20:00 часа на сцената на "Малките конюшни" в Стария град. Събитието е част от платформата "Камерна сцена Пловдив", съобщават организаторите за Plovdiv24.bg.

Почитателите на импровизационната и акустичната музика ще имат възможност да се докоснат до един дълбок и емоционален свят. Албумът, озаглавен Roots & Skies, е описан от критиката като изискан и смел микс между съвременен джаз, нежна камерна чувствителност и завладяващите неравномерни ритми на българския фолклор.

Преосмисляне на балканските корени

Организаторите определят Виктория Кирилова като креативен визионер. Заедно със своята международна формация тя успешно преосмисля традиционните балкански корени, превръщайки ги в жива и динамична сила в съвременния европейски музикален контекст.

На емблематичната сцена в Стария град към Виктория Кирилова ще се присъединят доказани майстори на импровизацията: Оскар Антоли (кларинет и баскларинет), Димитър Горчаков (пиано) и Борислав Петров (барабани).

Проектът "Камерна сцена Пловдив" се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е важна част от официалния Културен календар на града за 2026 година. Организаторите канят всички ценители да споделят това магическо преживяване под тепетата.