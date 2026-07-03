Младежът, който пострада тежко при катастрофата между Карлово и Сопот на 20 юни, е без опасност от живота, съобщиха за пресцентъра на УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив.

18-годишният шофьор на автомобилът Георги вече е в стабилно състояние и е в съзнание. Момчето, което е родом от Сопот, ще продължи престоя си в лечебното заведие още известно време.

Официална информация от МВР

Сигналът за инцидента е подаден около 4:00 часа на телефон 112. По предварителни данни лек автомобил "Нисан“, управляван от 18-годишен водач, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал с висока скорост в бетонна ограда.

При тежкия удар един от пътниците 19-годишен Кристиян почина в линейката на път за болницата. По данни на полицията младият шофьор е имал едва 10-месечен стаж зад волана.

Причините за тежкия инцидент се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.