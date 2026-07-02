Проливният дъжд, който се изсипа над Пловдив снощи, направи невъзможно изиграването на представлението "И верният отговор е" в лятно кино "Орфей", научи Plovdiv24.bg. Лятната буря остави Луиза Григорова, Христо Пъдев и Боряна Братоева буквално блокирани на сцената.

Заради силния валеж спектакълът се провали, а актьорите трябваше да останат под навеса на сцената, докато времето се успокои. Христо Пъдев обаче намери как да убие времето. Докато чакаше дъждът да спре, актьорът си пусна на телефона двубоя от Световното първенство по футбол между Англия и Демократична република Конго, превръщайки неочакваното чакане в импровизирана футболна вечер.

В крайна сметка организаторите взеха решение представлението да бъде отменено и пренасрочено за 4 август. Закупените билети ще важат без презаверка за новата дата.