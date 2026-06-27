18-годишен младеж загина, а негов съученик е в болница с опасност за живота след тежък челен удар на лек автомобил в бетонна ограда между Сопот и Карлово. Инцидентът, станал около 4:00 часа на 20 юни, предизвика вълна от изявления във Фейсбук, като се появи едно относно наличието на втора мистериозна кола, която може да е причинила фаталното произшествие.

Около трагичния случай изплува изключително съществен детайл, за който публично почти не се говори, предава Plovdiv24.bg, но близки на загиналото момче споделят версията. Според информация, разпространена в интернет пространството, в инцидента е участвал и втори автомобил – марка "Мерцедес“, управляван от момче от Калофер. Твърди се, че това превозно средство е било със спукана гума и е останало спряло или се е движело непосредствено след завой, като по този начин е отнело предимството на пътуващите в другата кола Кристиян и Георги. Според тази неофициална версия именно препятствието на пътя е довело до внезапна загуба на контрол, завъртане на автомобила им и последвалия тежък удар. В публичното пространство вече се поставят въпроси дали компетентните органи разследват този факт по надлежния ред и дали всички обстоятелства около катастрофата се изясняват в пълнота.

Официалните данни до момента сочат, че сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 в ранните часове на 20 юни. По предварителна информация лекият автомобил "Нисан“, зад чийто волан е бил 18-годишният младеж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал с висока скорост в бетонен профил.

Заради сполетялата ги огромна трагедия ръководството на Професионалната гимназия "Ген. Владимир Заимов“ в град Сопот отмени официалното празнично тържество по връчването на дипломите на Випуск 2026. В съобщение на учебното заведение се посочва, че решението е взето в знак на съпричастност към тежкия инцидент, засегнал двама ученици от XII клас.