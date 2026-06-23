Жители на пловдивското село Храбрино сигнализираха за сериозна опасност, породена от мащабен изкоп в частен имот, който според тях застрашава целостта на подпорна стена и прилежащата инфраструктура. Ситуацията ескалира през последните дни, след като по улицата над строителния обект започнаха да се появяват пукнатини и пропадания.

Местните жители са силно обезпокоени, тъй като въпросната улица е единственият път за достъп до тяхната махала. Те посочват, че зоната е ежедневно натоварена - по нея преминават автомобили, деца, а често и тежка строителна техника.

Риск от срутване при обилни валежи или допълнително натоварване на терена. Първите признаци на разместване на земните пластове са се появили непосредствено след старта на изкопните дейности.

От общинската администрация реагираха на сигналите, като извършиха оглед на място. Според архитект Атанас Недевски, административната документация на обекта е изрядна и към момента не са констатирани законови нарушения.

Експертите обаче установиха съществен технически проблем. Извършеният изкоп е с по-големи размери от първоначално предвидените в инвестиционния проект.

Изкопът действително е сериозен и трябва да бъдат предприети спешни укрепителни мерки. Конструкторите са разпоредили изграждането на допълнителни подпорни елементи, които да осигурят необходимата стабилност Обясни арх. Атанас Недевски в репортажа на bTV

Въпреки видимите щети по асфалтовата настилка, експертите са категорични, че няма непосредствена опасност от конструктивно компрометиране на самата подпорна стена.

Според администрацията, наблюдаваните пукнатини и деформации са ограничени до повърхностния слой на улицата и не застрашават стабилността на съоръжението. От общината увериха, че ще упражняват засилен контрол върху строителния процес и ще изискат от инвеститора стриктно спазване на предписанията за укрепване на терена, за да се гарантира безопасността на всички живеещи в района.