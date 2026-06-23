В продължение на два поредни уикенда информационно-посетителският център "Малтепе“ в село Маноле се превърна в творческа работилница за природосъобразно строителство, където ентусиасти от цяла България проучиха как древните строителни техники могат да станат част от модерния и устойчив начин на живот. Практическото ателие даде възможност на участниците да придобият ценни умения за работа с естествени материали, информира Plovdiv24.bg.

Под професионалното ръководство на арх. Варвара Вълчанова, един от признатите български експерти в областта на земното строителство и реставрацията, присъстващите се научиха да изработват земни мазилки, кирпичени тухли и олекотени панели от земя и слама. По време на четиридневния курс те усвоиха и теоретичните принципи за съвместимост между дишащи и недишащи материали и разбраха защо естествените покрития се използват все по-активно както при реставриране на исторически обекти, така и в съвременните архитектурни проекти.

Създаване на слънчевото пано

Кулминацията на четирите работни дни настъпи в навечерието на най-дългия ден от годината, когато присъстващите завършиха своята обща художествена творба – впечатляващо декоративно пано. Композицията е съставена от 16 отделни рамки, демонстриращи различни текстури, декоративни ефекти и техники на изпълнение. Тя изобразява слънце, което служи за древен символ на живота, енергията и връзката между човека и природата. Пространството около централната фигура е декорирано със сграфито рисунка, вдъхновена от орнаментите по праисторически глинени съдове, чиито мотиви напомнят слънчеви лъчи.

ГАЛЕРИЯ: Майстори изработиха уникално слънчево пано от земя и слама в център „Малтепе“ ‹ Виж всички 13 снимки ›

Земята като материал на бъдещето

Арх. Варвара Вълчанова сподели, че земята е сред най-старите строителни материали, познати на човечеството, но в днешни дни в нея се откриват изцяло нови възможности за приложение. Тя е категорична, че земната суровина не е символ на миналото, а естествен, здравословен и устойчив материал на бъдещето, тъй като все повече хора търсят домове, осигуряващи комфортна среда в хармония с природата. Архитектът е сред малкото жени в България, специализирали в това направление, като е посветила кариерата си на възраждането на традиционни техники. Сред ключовите ѝ проекти е реставрацията на стари родопски къщи в село Косово, където работи близо две години за съхраняването на автентичния им вид. Според нейната оценка интересът към естественото строителство отчита сериозен ръст в цяла Европа, превръщайки екологичните домове в символ на качество и здравословен начин на живот.

Подкрепа и споделяне на традициите

В рамките на инициативата присъстващите имаха възможност непрекъснато да обменят идеи, опит и вдъхновение. Организаторът на събитието Дияна Мичокова подчерта, че случилото се в "Малтепе“ е било много повече от стандартно обучение и изрази радост, че центърът се е утвърдил като пространство за учене и творчество. Тя изказа официална благодарност към Димитър Иванов, кмет на Община "Марица", за оказаната подкрепа и осигурената възможност за реализиране на семинара, допълвайки, че подобни прояви доказват силното желание на обществото към природосъобразните практики. Изработеното слънчево пано ще остане като постоянен художествен акцент в комплекса и символ на знанието, което векове наред се предава от ръка на ръка.