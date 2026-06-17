Жители на Крумово започват подписка за спешни ремонти и спиране на още един влак на местната ЖП гара, научи Plovdiv24.bg от публикувана в социалните мрежи официална позиция на кмета на селото.

Инициативата е провокирана от десетки сигнали на граждани, оплакващи се от опасни условия и липса на удобства на железопътната станция. Официално писмо с конкретни искания вече е изпратено до Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Управление "Движение на влаковете и гаровата дейност“ (УДВГД) – Пловдив.

В писмото са изложени исканията за изграждане на допълнителни безопасни преминавания между пероните, навес на четвърти перон и разглеждане на възможността за спиране на влак №1614 по направление Свиленград – София на гара Крумов, информира кметът на село Крумово Стоян Минчев.

В тази връзка в населеното място стартира и подписка в подкрепа на тези искания, като всеки желаещ може да се включи в нея.

Локации за подписване