Истинска трагедия сполетя животновъда Петър Ников от Калофер, след като мълния уби 27 от животните му в местността Старчовец над града. При инцидента са загинали 17 крави и 10 телета, които по време на бурята са потърсили укритие под дърво.

По думите на стопанина мълнията е ударила в камък, след което електрическият разряд се е разпространил по земята и е поразил животните. Загубите са огромни -както финансово, така и емоционално.

Ников разказва, че е загубил около една трета от цялото си стадо. Сред умрелите животни е и крава, която е отглеждал в продължение на 18 години и която е имала специално значение за него.

Дядо ми, на който съм кръстен за името ми, ми даде крава. Роди се това теле. От малко съм го отгледал. И почнах да доя мляко. Продавах на хората. И каквото изкарам, си събирах като дете пари. И си купувам една, втора, трета. И така започнах споделя пред bTV Петър Ников

Сред загиналите има и породист бик на стойност около 3000 евро. Общите щети от бедствието се оценяват на близо 30 000 евро.

Местни животновъди настояват държавата да се намеси и да подпомогне стопанина, тъй като подобна загуба е изключително тежка както за него, така и за всеки животновъд.

Самият Петър Ников също се надява на подкрепа, тъй като възстановяването на стадото ще изисква значителни финансови средства.

През годините стопанинът е губил животни вследствие на нападения от мечки и различни природни бедствия, като в някои години броят им е достигал до десет. Въпреки това той е категоричен, че подобно масово унищожение на животни не помни нито той, нито други жители на Калофер.

Животните се отглеждат екологично на планински пасища. Само два дни след инцидента Ников е трябвало да продаде част от стадото, което вече е унищожено от природната стихия.