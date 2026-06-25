Пловдивска област има повод за огромна гордост! Възпитаниците на СУ "Иван Вазов“ в град Сопот завоюваха безапелационната шампионска титла в XXII Национално ученическо състезание "Млад спасител“, което се проведе в Плевен.

В изключително оспорвана надпревара, в която се включиха 112 ученици от цялата страна, младите таланти от Сопот демонстрираха отлични теоретични знания за реакция при извънредни ситуации, светкавични рефлекси и самообладание и

впечатляващи практически умения за действия при пожари, аварии и бедствия.

Зад този голям триумф стои всеотдайната подготовка на учениците и професионалното ръководство на техните ментори – г-жа Ралица Димова и ст. инспектор Ангел Янакиев. Благодарение на техните общи усилия, младите спасители заслужено стъпиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Златният състав на шампионите: Иван Георгиев, Никола Иванов, Лия Тодорова и Анастасия Аргирова. Тяхната победа е плод на много труд, желязна дисциплина, висока отговорност и непоколебимо постоянство.

При завръщането си младите шампиони бяха посрещнати с официален тържествен ритуал в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив.

Служителите и директорът на дирекцията изненадаха децата с впечатляваща водна арка – традиционен и изключително почетен жест, с който се Frame-ват само най-големите успехи и заслуги в пожарникарското и спасителното дело.

Поздравления за златните медалисти, за техните всеотдайни ръководители и за цялата училищна общност на СУ "Иван Вазов“ – град Сопот! Вие сте пример за подражание!