Пловдивската област се готви за едно от най-мащабните фолклорни събития на годината. В дните преди големия храмов празник на Араповския манастир "Св. Неделя“китното манастирско пространство ще се превърне в учестеното сърце на българската традиция.

Само на 30 километра от Пловдив ще се проведе поредното издание на Фолклорния фестивал "Да съхраним българските традиции и дух“. Той ще се състои на 4 и 5 юли 2026 г.

Организаторите обещават незабравим уикенд, съчетаващ палитра от автентични ритми, съвременни музикални изпълнения, иновативни визуални ефекти и невиждани забавления за най-малките с вход свободен.

Над 50 самодейни състава от всички етнографски области на България ще излязат на сцената през двата празнични дни, за да покажат богатството на родовата ни памет чрез шевици, песни и танци.

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Събота вечер (4 юли): Гласовете на България, оркестър "Орфей" и грандиозно шоу

Съботният ден ще премине под знака на пъстрото самодейно творчество, а с настъпването на вечерта градусът на емоциите ще достигне своя връх.

Гостуването на обичаната народна певица *Нелина*, която ще развълнува сърцата на хората с най-обичаните си фолклорни изпълнения. Анастасия Баткова също ще омагьоса присъстващите със своя уникален тембър. За истинско съборно веселие и кръшни хора до късно ще се погрижи легендарният Оркестър "Орфей“.

Кулминацията на вечерта: Вековните стени на манастира и прочутата кула на Ангел войвода ще избухнат в грандиозно светлинно и звуково шоу.Модерни визуални ефекти ще преплетат минало и настояще в уникален спектакъл.

Неделя (5 юли): Младост, традиция и ангелски гласове

Неделната програма ще продължи с не по-малък интензитет. Сцената ще бъде завладяна от Формация "Млади тракийци“ с ръководител Божидар Стрехин; Оркестър "Гергьовден“ с Маестро Васко Денев и специалното участие на неповторимия "Бенд на България“.

Изключителен акцент в неделната програма ще бъде участието на прекрасната Петя Панева, която спечели "Гласът на България“.

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Детско царство с любимеца от "Игри на волята“ Благомир Мастагарков

Организаторите са помислили детайлно за семействата с деца. Специален гост и водещ на детската програма ще бъде всеобщият любимец от хитовото риалити "Игри на волята“ Благомир Мастагарков. Пловдивският модел и спортист ще превърне уикенда в истинско приключение за малчуганите чрез поредица от забавни игри, спортни предизвикателства и анимация.

В обособената детска зона децата ще могат да се включат в арт-работилници за рисуване на картини и изписване на речни камъчета, интерактивни уроци по родолюбие и специални "уроци по хора за деца".

На разположение през трите дни ще бъдат още забавни люлки, безопасни катерушки и безброй изненади.

Важна информация за посетителите: