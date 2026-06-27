Лошото състояние на трасето и забавеният ремонт на основния път между курортния град Хисаря и Карлово изкараха на протест местните жители, които в знак на недоволство блокираха движението по главния път Карлово-Пловдив. Гражданите настояват за незабавно приключване на строителните дейности, тъй като всекидневно увреждат автомобилите си по разбитото трасе.

"Минавам по 4 пъти на ден, ужасно е", разказа Иван Прошански пред предаването "Събуди се" по Nova. Неговият съгражданин Анко Лаловски подчерта, че преминаването е станало изключително трудно след месец март, когато пътят е бил изцяло разкопан. По думите му местните хора многократно са подавали официални сигнали до институциите, но предприеманите мерки са били с краткотраен ефект – едва за един-два дни. Именно заради това жителите на Хисаря и околните населени места се организираха и обявиха готовност за трайна блокада на инфраструктурата.

Протестът в сряда се оказа успешен, като веднага след него на място беше струпана значително повече строителна техника и бяха мобилизирани допълнителни работници. На място пристигна лично председателят на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), който пое категорично обещание, че ще се работи активно, за да бъде завършен обектът в най-кратки срокове.

От АПИ официално съобщават, че предвид големия брой пътуващи в тази отсечка, от вторник (30 юни) преминаването по трасето ще бъде ограничено през светлата част на денонощието – в часовия интервал между 9:00 и 17:00 часа. В този период движението ще бъде напълно спряно за всички. Извън тези часове – рано сутрин и вечер след 17:00 часа, трасето ще бъде отворено за свободно преминаване на превозни средства.

В официална позиция фирмата изпълнител на обекта съобщава, че ще спази стриктно заложения краен срок за изпълнение на проекта. Строителното дружество обещава, че ремонтът между Хисаря и Карлово ще бъде напълно приключил до 31 август.