Потребител на социалната мрежа Фейсбук реши да сподели впечатленията си от храната, която си е поръчал от известна верига заведения. Даваме думата на човека сега:

"Поръчахме си храна от Happy в Пловдив и решихме да пробваме поке бол. Спряхме се на "Протеинов трио поке бол“ и поръчахме 2 броя. По описание вътре има 3 вида месо - тон, сьомга татаки и мариновани скариди.

Само искам да ви попитам - виждали ли сте някога такава скарида? Защото аз не. А ви гарантирам, че не ям скариди за пръв път. За вкуса и миризмата няма да коментирам, но ако трябва да дам оценка - 1/10 даже ми се струва много. Определено не останахме #Happy от тази поръчка", написа човекът.

"Като човек, започнал готварческия занаят в "Хепи" - мога да ви кажа да го избягвате, колкото се може. Този ориз идва вече сварен в пластмасови гастронорми, покрит с хартия и в черни стереопорени кутии (представете си цял цех, който произвежда почти всяка заготовка по менюто, вакумират ги, замразяват ги и изпращат из цяла България). Времето за реализация на този ориз е ужким 24 часа, но докато не се вмирише на вкиснато, от моето заведение лично, нямаше да се хвърли. Спарено, мокро, лепкаво, но го бутахме в кутиите.

"Че как иначе да спрем поке боловете за деня, вие добре ли сте?"

Ако на някоя заготовка е изтекъл срокът на надписаната бележка - късаме и сменяме с нова, все едно е от днес. Искаш, не искаш - така е казано от главния готвач. Все пак гледаме и от ревизията да "избием" (това има и ефект върху количеството продукти и в самата порция, която получавате. Не би трябвало да е изненада).

От "Хепи" единствено бих ял с относително спокойствие салатите им (заявките от зеленчукаря идват най-редовно), панираните храни (защото почти всички предложения са директно от фризера във фритюрника и разделянето на фритюрниците за риба, месо и гарнитури се спазва) и десертите (защото идват от цех и трудно се развалят). Сериозна логистика са изградили и даже е по-стабилна от McDonald's според мен.

Но фактът е, че за нещата, които предлагат, тази система е просто некачествена. Не е ресторантьорско в традиционен смисъл. И ако всеки ресторант следва сроковете и правилата за складиране, ротация и издаване - даже няма да е зле. Но факт е, че през повечето време се пропускат тези неща, защото ежедневието на кухнята не го позволява. Много работа е", коментира публикацията друг потребител.