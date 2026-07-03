Дойде и дългоочакваният момент, в който бяха обявени резултатите от третото издание на Националния музикален конкурс "Милчо Левиев". Това се случи на сцената на Дома на културата "Борис Христов", по време на заключителния гала-концерт и официалната церемония по връчване на дипломите на лауреатите.

За трета поредна година в рамките на няколко дни, посветени на музиката и младите таланти, конкурсната програма събра на едно място обещаващи пианисти от цялата страна.

Форумът, който се проведе в периода от 29 юни до 3 юли 2026 г. в град Пловдив, се организира от Сдружение за култура и образование "Милчо Левиев“ и Община Пловдив, със съдействието на НУМТИ "Добрин Петков“. Проектът е част от Културния календар на Пловдив и се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив.

В конкурса участваха български пианисти на възраст от 10 до 25 години, разпределени в две основни категории: Категория А – Пиано: Три възрастови групи (10-14 г., 15-18 г. и 19-25 г.) и Категория Б – Jazz Piano Trio: За състави с участници между 16 и 25 години.

Участниците представиха разнообразна програма, включваща класически произведения, задължителна пиеса от Милчо Левиев и творби с импровизационен или джазов характер. Изпълненията бяха оценявани от авторитетно жури с председател проф. Людмил Ангелов и членове: проф. Александър Василенко, Антони Дончев, Вики Алмазиду и Николай Желязков.

Новост от тази година е, че конкурсът е включен в Националната програма за закрила на деца с изявени дарби на Министерство на културата. Това е изключителна възможност за младите таланти (от втора възрастова група) да получат държавна подкрепа за своето развитие във вид на едногодишни стипендии.

Голямата награда Grand Prix (една еднократна стипендия в размер на 1300 €, статуетка и лауреатски диплом, осигурени от Община Пловдив) отиде при Ангел Ялъчков. Тя бе връчена от заместник-кмета Пламен Панов, който използва възможността да поздрави сърдечно участниците за отличното им представяне, вдъхновение и талант, техните преподаватели и организаторите от Сдружение за култура и образование "Милчо Левиев“.

Виртуозният пианист, композитор и аранжор Милчо Левиев успяваше по неповторим начин да преплете българския фолклор със свободата на джаза и изтънчеността на класическата музика. Неговият принос към световната музикална сцена е огромен, затова и мисията на настоящия конкурс е да съхрани това наследство и да вдъхнови младите творци да откриват своя собствен глас чрез импровизация и новаторство.

Останалите отличия бяха връчени от председателя на журито проф. Людмил Ангелов.

Ето кои са лауреатите и носителите на големите отличия на Третия национален музикален конкурс "Милчо Левиев“ – 2026:

ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ НА КОНКУРСА:

• Grand Prix от Община Пловдив: Ангел Ялъчков

• Специална награда “Милчо Левиев" от СКО “Милчо Левиев": Ивайло Христов

• Специална награда “Милчо Левиев" от СКО “Милчо Левиев": Божидар Лазаров

• Специална награда от директора на НУМТИ “Добрин Петков" по случай 80-годишнината на училището: Мария Симеонова

• Специална награда "Одеон“ за композиция от Тони Симидчиева: Берк Сопен

• Еднократна стипендия за едногодишно обучение в НБУ: Теодор Грозданов

• Специална награда за участие в Банско джаз академия: Ивайло Христов

• Специална награда за участие в “Биг бенд джаз академия" към БНР: Павел Найденов

КЛАСИРАНЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

Първа възрастова група

• I Награда - Алина Бойчева

• II Награда - Павел Найденов

• II Награда - Деница Кулешова

Втора възрастова група

• I Награда - Николай Цветков

• II Награда - Йоан Фотакиев

• III Награда - Атанас Стоев

• III Награда - Мария Симеонова

*В тази възрастова група, победителите получават и едногодишни стипендии от Министерство на културата.

Трета възрастова група

• I Награда - Светослав Славов

• II Награда - Ема Янчева

• III Награда - Теодор Грозданов

Грамоти и дипломи бяха връчени също на преподавателите, на спомоществователите, партньорите, членовете на журито и на екипа на проекта.