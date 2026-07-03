Главната улица на Пловдив осъмна с чисто нова, цветна атракция, която веднага привлече погледите на пловдивчани и гостите на града. Атрактивната инсталация има три цели - да пази минувачите от жаркото лятно слънце, да носи свежо настроение и да напомни, че градът под тепетата е на път да се превърне в музикалната столица на България.
Музикалното лято на Пловдив започва след 2 седмици
Цветната инсталация е ясен знак, че обратното броене започва. Само след две седмици Пловдив става сцена на два от най-големите и чакани фестивали у нас – PhilGood Festival и рок чудовището Hills of Rock. Точно до емблематичните чадъри вече е позиционирана и специална merch зона.
В нея най-големите фенове могат да открият официални тениски, аксесоари и сувенири на музикалните легенди, които ще разтърсят града съвсем скоро.
Програма на горещите събития
PhilGood Festival - Фестивалът, който носи неповторимо лятно настроение, алтернативен звук и много свежа енергия.
Главна сцена
- 17 юли: Just Mustard, The Subways, Wolf Alice и The Cure
- 18 юли: Los Bitchos, Sleaford Mods, Kneecap и Gorillaz
- 19 юли: Son Lux, Einstürzende Neubauten, Suede и Moby
PHILLCOOL – електронна и експериментална сцена
- 17 юли: Ali, Bulgarian Cartrader, Perturbator и Клас
- 18 юли: Jin Monic, Гена / Жлъч, Hayes & Y и Apache & Brass Orchestra
- 19 юли: Hug or Handshake, Lunikk, Kadebostany и Thievery Corporation
PHILLRAVE – парти зона и диджей сетове
- 17 юли: Ison, Erol Alkan, Acid Arab, Daniel Avery
- 18 юли: Raredub, KiNK, HAAi, Sofia Kourtesis
- 19 юли: Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens, Swimming Paul
Всички участници в HILLS OF ROCK 2026 са:
Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, Sex Pistols feat. Frank Carter, Black Label Society, Lamb of God, P.O.D., Nothing More, Nevermore, Paradise Lost, Malevolence, House of Protection, Vended, Deafheaven, Karen Dió, The Toy Dolls, Last Train, Northlane, Orbit Culture, Odd Crew, Khanъ, Vrani Volosa, Цар Плъх, Hellion Stone, Black Tooth, Engineer of Death, Overhook, Джанго Зе, Нещо Цветно, Velian, H09909, P.I.F., Innerglow, Almost Green, Rusita, Koza Mostra, Bazzookas, Lek City Case, Karma Scale, Da Seed, Контрол, GOTRA feat. VEL, Gigashadow, Lavina, low-key, Sunblinds.