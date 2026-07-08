Освен Европейска столица на културата Пловдив вече има амбицията да бъде и Европейска столица на спорта. През изминалата седмица кметът на Пловдив Костадин Димитров представи кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 г Идеята на екипа му е в Пловдив да се развива не само професионалният спорт, а и масовият.

В предаването ни днес ще чуете повече за всичко това от кмета Костадин Димитров.

И още - лятото е в разгара си, жегата е непоносима, слънцето е безмилостно, плажовете и планината ни зоват. Трябва ли точно през този сезон да бъдем педантични към храненето си, към фигурата си? Може ли да си позволяваме вредни храни и до каква степен? И правим ли разлика между диета и хранителен режим? Наш гост по темата е гастроентерологът и диетолог д-р Тихомира Георева, на която ще зададем всичките тези въпроси.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва всяка сряда, от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е от 22.00 часа. Предаването е съвместна продукция на Радио "Фокус" и Plovdiv24.bg

Автор и водещ на предаването е Цвети Тончева.