За 15-а поредна година бяха отличени големите сърца на Пловдив в кампания "Пловдив – град на доброто“.
Инициативата традиционно показва хората, които с тихите си, но мащабни дела променят общността и градската среда към по-добро. Отличията в четирите основни категории – образователна дейност, добротворчество, градско развитие и социални дейности, бяха връчени лично от кмета на града Костадин Димитров.
Той подчерта, че Пловдив винаги е бил пример за толерантност:
Категория "Градско развитие" - Д-р Ахавни Кеворкян
Известният лекар-стоматолог бе отличена за активната си работа в полза на обществото и арменската общност под тепетата. Д-р Кеворкян активно подпомага църквата и арменското училище, като в продължение на 10 години е била съветник на почетния консул на Република Армения в Пловдив. Тя е и ценен член на писателската общност в града.
Категория "Образователна дейност" – протойерей Георги Димитров
Отец Георги получи признание за всеотдайния си принос в работата с най-малките. Той преподава християнски добродетели на учениците от 4-ти клас в СУ "Патриарх Евтимий“, като ги въвежда в смисъла на православната вяра, ценности и морал.
Категория "Добротворчество" – Лилия Стойчева
Педагогическият съветник от СУ "Св. Константин-Кирил Философ“ бе отличена за организирането на редица благотворителни и общественополезни инициативи. Лилия вярва, че добротата е двигател на промяната, и ежедневно възпитава учениците си на съпричастност.
Категория "Социални дейности" – Проф. д-р Пенка Стефанова
Благодарение на професионализъм и огромно сърце на ръководителят на Клиниката по детска хирургия хиляди деца са получили шанс за живот. Приемайки наградата, тя се обърна към присъстващите с емоционални думи:
Категория "Социални дейности" – Райна Зайкова
Повечето пловдивчани познават Райна като репортер, но тя помага тихо и извън камерите. Зайкова е доброволец в редица акции след наводнения в страната, помагала е на дете с тежки ортодонтски проблеми.Тя е сред активните лица в благотворителната инициатива "Нощ на ангелите“ и е силно ангажирана със спасяването на бездомни животни.