За 15-а поредна година бяха отличени големите сърца на Пловдив в кампания "Пловдив – град на доброто“.

Инициативата традиционно показва хората, които с тихите си, но мащабни дела променят общността и градската среда към по-добро. Отличията в четирите основни категории – образователна дейност, добротворчество, градско развитие и социални дейности, бяха връчени лично от кмета на града Костадин Димитров.

Често получаваме критики в социалните мрежи или в ежедневната си работа, но точно затова е изключително важно да имаме и да показваме добрия пример. Подкрепям тази инициатива, защото тя изважда на показ доброто, което всеки от нас носи в себе си. Правим го, за да имат младите хора алтернатива и модел за подражание сподели кметът Костадин Димитров.

Той подчерта, че Пловдив винаги е бил пример за толерантност:

Ние сме мултиетничен град и през годините доказахме, че тук можем да живеем в мир различни хора. Фактът, че приехме и новата украинска общност, е поредното доказателство, че в Пловдив всеки може да изрази мнението си, но и да уважава другия.

Категория "Градско развитие" - Д-р Ахавни Кеворкян

Известният лекар-стоматолог бе отличена за активната си работа в полза на обществото и арменската общност под тепетата. Д-р Кеворкян активно подпомага църквата и арменското училище, като в продължение на 10 години е била съветник на почетния консул на Република Армения в Пловдив. Тя е и ценен член на писателската общност в града.

Категория "Образователна дейност" – протойерей Георги Димитров

Отец Георги получи признание за всеотдайния си принос в работата с най-малките. Той преподава християнски добродетели на учениците от 4-ти клас в СУ "Патриарх Евтимий“, като ги въвежда в смисъла на православната вяра, ценности и морал.

Категория "Добротворчество" – Лилия Стойчева

Педагогическият съветник от СУ "Св. Константин-Кирил Философ“ бе отличена за организирането на редица благотворителни и общественополезни инициативи. Лилия вярва, че добротата е двигател на промяната, и ежедневно възпитава учениците си на съпричастност.

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Човек нищо не може да направи сам, ако няма съмишленици, споделя тя, доказвайки, че всяко малко дело има значение.

Категория "Социални дейности" – Проф. д-р Пенка Стефанова

Благодарение на професионализъм и огромно сърце на ръководителят на Клиниката по детска хирургия хиляди деца са получили шанс за живот. Приемайки наградата, тя се обърна към присъстващите с емоционални думи:

Длъжни сме на младото поколение да възобновим великото име българи. Посвещавам наградата на моите колеги, които се борят със смъртта в операционната и в момента. Молете се за българските деца и за нас българските лекари каза емоционално тя.

Категория "Социални дейности" – Райна Зайкова

Повечето пловдивчани познават Райна като репортер, но тя помага тихо и извън камерите. Зайкова е доброволец в редица акции след наводнения в страната, помагала е на дете с тежки ортодонтски проблеми.Тя е сред активните лица в благотворителната инициатива "Нощ на ангелите“ и е силно ангажирана със спасяването на бездомни животни.