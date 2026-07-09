Почти всички основни плодове и зеленчуци в България се изкупуват на по-високи цени в началото на юли в сравнение със същия период на миналата година. Последните оперативни данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) показват сериозно поскъпване на пазара, като най-осезаем е ръстът при доматите, чиято изкупна цена е скочила с внушителните 37,7%, информира Plovdiv24.bg.

Много близо до рекордния скок на доматите се нареждат краставиците и червените чушки, които отчитат увеличение на изкупните цени на годишна база съответно с 36,4% и с 32,2%. Положителен тренд и повишение на цените на производител се наблюдава още при зелените чушки (с 16,7%), ябълките (със 7,3%), зелето (с 3,8%) и картофите (с 1,7%).

На фона на общото поскъпване, изкупната цена на черешите в началото на юли е паднала наполовина спрямо миналогодишните стойности по същото време. Основната причина за тази аномалия е, че през 2025 г. черешовата реколта в страната беше изключително слаба поради измръзване на овошките, което тогава изкуствено вдигна цените на едро до много високи нива.

Според официалните данни към началото на юли, средните изкупни цени за страната за един килограм възлизат на:

1,57 евро за домати

2,01 евро за червени чушки

2,17 евро за череши

1,05 евро за краставици

0,6 евро за картофи

При изкупните цени на зърнените и маслодайните култури се наблюдава разнопосочно движение на годишна база. Отчита се поевтиняване при царевицата с -1,4% и при хлебната пшеница с -4,1%, докато в същото време изкупната цена на слънчогледа бележи сериозен ръст и е нараствала с 9,6%.