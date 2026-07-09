Българската петролна и газова асоциация (БПГА) обяви, че в страната няма опасност от недостиг на горива, като количествата са напълно осигурени до края на септември. В същото време обаче се очаква динамика в цените на дребно през следващите дни заради изострянето на напрежението в Близкия изток и последните ходове на Доналд Тръмп спрямо Иран.

Към момента цените на бензина в Хасково варират между 1,40 и 1,47 евро, докато дизелът се търгува в границите от 1,43 до 1,49 евро. Тези нива останаха стабилни в продължение на седмици благодарение на глобалното поевтиняване на петрола. Ситуацията обаче започна да се променя, след като Тръмп наруши примирието с Иран, което веднага предизвика лек скок на базата за търговия на едро в Хасково – дизелът поскъпна с два цента, а бензинът с един цент. Въпреки че това увеличение все още не се е отразило на крайните потребители, промяната в цените на бензиностанциите предстои в следващите дни.

Потребителите не показват сериозно безпокойство от пазарната динамика, макар че програмата за месечна компенсация на горивата изтече в края на юни.

63-годишният шофьор Атанас Кирев от село Узунджово, който пътува всеки ден до работното си място в Хасково, споделя, че отделя средно по 100 евро на месец за зареждане. По думите му, дори разходите да скочат до 120 или 150 евро, той няма да се откаже от автомобила си заради спешни случаи, но при по-сериозно поскъпване заплатите ще останат на едно място и гражданите просто ще зареждат по-малко.

Експертите също запазват относително спокойствие по отношение на дългосрочната стабилност. Икономистът Юлиян Войнов прогнозира, че може да се очаква временно връщане на бензина до нивата от преди една-две седмици – около 1,60 евро, но след успокояване на геополитическата обстановка ще започне обратният процес на поевтиняване. Анализаторите припомнят, че пикът в цените на горивата в България за 2026 година беше регистриран през втората половина на май, когато бензинът на дребно се продаваше по 1,55 евро, а дизелът достигна 1,76 евро, информира Bulgaria On Air. По официални данни на Евростат тогава страната ни отчете безпрецедентен годишен скок от 33,9% – най-високият ръст в целия Европейски съюз, което прави опасността от нов подобен ценови пик в края на лятото напълно реална.