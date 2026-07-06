Кризата с горивата поради конфликта в Близкия изток май започва леко да ни подминава. Напрежението около Ормузкия проток и конфликтите там предизвикаха рязък скок в цените на горивата. През март тази година бе регистриран скок от почти 30% в рамките на една седмица. Цената на петрола достигна 119,50 долара за барел, което е най-високото ниво от 2022 година насам, според икономическите анализатори.

Ситуацията с дизеловото гориво бе още по-фрапантна. На 12 март 2026 година нафтата достигна цена от 799 долара за тон. Това бе ръст от 46,36% само за един месец.

И нямаше как да бъде иначе, тъй като през този коридор преминава близо една пета от световния износ на петрол на глобалните вериги за доставки.

Продължилият няколко месеца конфликт в Близкия изток без съмнение оказа своите последици не само върху цените на енергията. Съвсем логично и очаквано по-високите цени на горивата добавиха над 1% към инфлацията в еврозоната, като оказаха натиск и върху реалните доходи и потреблението.

Новината за примирие между САЩ и Иран бързо обиколи света, но засега ситуацията остава все още неясна. След напредъка в постигането на споразумението за трайно отваряне на Омрузкия проток се очакваше постепенно понижение на цените на петрола най-рано през четвъртото тримесечие на 2026 г.

Каква е ситуацията днес?

Към днешна дата цените на горивата се успокояват и това е факт и у нас. Бензин А 95 се продава за цена от 1,48 €/л, като се забелязва поевтиняване с 0,06 €/л (-3,90%) за последния 1 месец и тенденция на застой на цената, показва специализирана платформа за цените по бензиностациите.

Дизелът се продава на средна цена от 1,50 €/л, като също е поевтинял с 0,13 €/л (-7,98%). При него обаче се забелязва лека тенденция на поскъпване от началото на месец юли.

Дизел премиум също е поевтинял с 0,13 €/л (-7,07%). Днес той е на цена от 1,71 €/л, но за разлиза от обикновения дизел тук има тенденция на застой на цената.

Най-драстично е поевтиняването при пропан-бутана, или газта, с 0,09 €/л (-12,50%). Цената днес е 0,63 €/л, с тенденция на още по-голямо поевтиняване.

Освен при дизела, поскъпване се забелязва и при цената на метана - газовото гориво, което е щадящо за природата и по-евтино от бензина и дизела. Цената му днес е 1,26 €/кг. Метанът е поскъпнал с 0,03 €/кг (2,44%) и има тенденция за ново поскъпване.

От класацията за цените на горивата по области в България се вижда, че област Пловдив е на 4 място за най-евтини горива в България за днес. Бензин А 95 държи цена от 1,46 €/л, при средна цена за страната 1,48 €/л, дизелът се харчи на цена от 1,49 €/л , при средна цена за страната 1,50 €/л, пропан-бутанът е на цена от 0,62 €/л, при средна цена за страната 0,63 €/л, а метанът се зарежда на цена от 1,23 €/кг, при средна цена за страната 1,26 €/кг.