Докато пазарът на недвижими имоти в България преминава през най-сериозното си изпитание от пандемията насам, Пловдив за пореден път доказва защо е сочен за икономическото сърце на извънстолична България. Новите официални данни на Агенцията по вписванията за първото полугодие на 2026 година разкриват дълбок и сериозен спад в обема на сделките на национално ниво, където е отчетен близо 17 процента срив на годишна база. На този тревожен фон обаче Пловдив се очертава като истински остров на стабилност, удържайки челните позиции по устойчивост сред големите градски центрове.

Минимално отстъпление на местния пазар

Статистиката за второто тримесечие на 2026 година показва, че покупко-продажбите под тепетата са се свили с едва 6.7 процента на годишна база, достигайки 3 848 изповядани сделки спрямо 4 136 за същия период на миналата година. Истинският мащаб на пловдивската устойчивост обаче се вижда, когато се анализират обобщените данни за цялото първо полугодие от януари до юни. За този шестмесечен период в града са регистрирани общо 7 258 сделки, което е спад от едва 4.7 процента спрямо рекордната 2025 година.

Пловдив влиза в здравословен баланс на фона на трусове в страната

За да разберем колко добре се справя местният пазар, е достатъчно да погледнем данните в исторически контекст и да ги съпоставим с останалите големи градове. Постигнатият обем от 7 258 сделки в Пловдив за полугодието е изключително близък до здравословните нива от предходните години, когато през 2023 година бяха отчетени 7 415 сделки, а през 2024 година те бяха 7 455. Това показва, че пазарът тук не се пречупва, а просто се балансира след бурните години.

На другия полюс са София и Варна, които бележат тежки и идентични спадове от по 16.7 процента само за пролетното тримесечие. В същото време Бургас понесе най-тежкия удар в страната, отчитайки срив от близо една четвърт в обема на сделките и показвайки признаци на сериозно пренасищане.

Структурните предимства, които спасиха града от имотния балон

Според експертите имотната динамика в Пловдив не е плод на случайност, а се дължи на дълбоки структурни предимства на местната икономика. За разлика от София и морските градове, където цените на квадратен метър често изпревариха покупателната способност, в Пловдив пазарът остава значително по-разумен и достъпен за хората, които търсят дом за собствено ползване. Трайното развитие на Тракия икономическа зона и привличането на нови инвестиции осигуряват стабилни работни места и висока заетост в региона. В допълнение, градът продължава да бъде основен притегателен център за млади специалисти и семейства от цяла Южна и Централна България, което генерира постоянно органично търсене на жилища.

Важен фактор е и липсата на голям спекулативен балон. Докато пазари като Бургас бяха силно уязвими заради масовото строителство "на зелено“ и интереса към ваканционни имоти, пловдивският пазар е доминиран от реални купувачи, а не от краткосрочни инвеститори. Въпреки че лек сезонен ръст през пролетта спрямо зимните месеци се отчита в цялата страна, Пловдив остава единственият голям град у нас, който успява да превърне този сплит в реална стабилност и да избегне имотното отрезвяване, обхванало останалата част от България.