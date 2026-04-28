Пореден пример за нарушение на Закона за движение по пътищата от политик разгневи гражданите на Пловдив. Редовен читател на Plovdiv24.bg изпрати снимков материал, който показва как бившия народен представител от ПП/ДБ Манол Пейков не спазва правилата.

Според очевидеца, Пейков е паркирал автомобила си (златисто Пежо SUV с регистрационен номер PB 8434 TT) директно на тротоара на ул. "Оборище“ в район "Северен" на аварийни. Поводът за неправилното спиране е било посещение в близкия магазин.

От кадрите се вижда, че автомобилът е паркиран така, че само левите му гуми са на пътното платно, докато дясната част е на тротоара. Макар да са пуснати аварийните светлини – често използван трик от шофьорите за оправдание на кратък престой, това не омаловажава факта, че паркирането в тази зона е забранено и в нарушение.

По цялото продължение на улица "Оборище" има знаци за забранено паркиране, както и антипаркинг елементи. Манол Пейков обаче е успял да паркира на място, където колчета липсват.