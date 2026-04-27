Новият политически сезон в България официално започва тази седмица, след като президентът Илияна Йотова обяви, че свиква първото заседание на 52-рото Народно събрание в четвъртък, 30 април, от 10:00 ч. Решението дойде след среща в парламента, на която петте политически формации разпределиха местата си в залата и обсъдиха процедурните правила за предстоящия старт. Подготовката за тържественото заседание премина с малко спорове.

Разпределението в залата следва новата политическа конфигурация:

Победителят в изборите "Прогресивна България“ заема център-ляво със своите 131 депутати. ДПС са разположени също в център-ляво, в съседство с първата сила. Народните представители на коалицията на ГЕРБ-СДС застават вдясно от центъра. Коалиция ПП-ДБ заема местата най-вдясно в ролята си на опозиция. Най-малката парламентарна група "Възраждане“ остава разположена най-вляво.

Голямата новина от срещата е лансирането на Гълъб Донев като кандидат за председател на парламента. Петър Витанов от "Прогресивна България“ определи Донев като "ерудирана и авторитетна фигура“, подходяща да оглави законодателния орган. От ПП-ДБ обаче уточниха, че разговори с тях по тази кандидатура не са водени.

Надежда Йорданова обяви, че предложението на "Демократична България“ за заместник-председател на парламента е Атанас Атанасов. Тя подчерта, че коалицията се подготвя за ролята на "градивна и активна опозиция“.

От своя страна Петър Петров от "Възраждане“ призова фокусът да се измести от разпределението на стаите към реалните проблеми на държавата. Партията заяви готовност да подкрепи смяната на Висшия съдебен съвет (ВСС) и законодателни мерки за овладяване на инфлацията и растящите цени.

Първото заседание в четвъртък ще бъде тест за това дали новото мнозинство ще успее бързо да излъчи ръководство на парламента, или политическото напрежение ще бележи още първите часове на 52-рото Народно събрание.