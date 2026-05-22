Издирваният близо година беглец от закона Васил Михайлов, познат с прозвището "прокурорския син", е заловен. Новината обяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация в социалните мрежи.

"Примката е затегната! Белезниците щракнаха", написа Кандев. "Преди месец ви казах, че работим по този случай. Издирваният беглец от закона, познат с прякора 'Прокурорския син', току-що беше заловен от ГДБОП", уточни и.д. главният секретар на МВР.

Залавянето слага край на едно от най-коментираните издирвания в България през последната година, случай, който се превърна в символ на безсилието на институциите и публичните съмнения за прикрития на местно ниво.

Кой е "прокурорският син"

Васил Михайлов е син на бивш заместник окръжен прокурор в Перник. 23-годишният мъж е бивш национален състезател на България по таекуондо и кикбокс, петкратен национален шампион и бронзов медалист от европейско първенство, преди да насочи името си към криминалната хроника.

Делата срещу него започват през лятото на 2022 г., след побой над бивш футболист на "Миньор" (Перник). Софийският градски съд го осъжда на 1 година и 8 месеца затвор за закани за убийство срещу бившата му приятелка, а районен съд — на четири години за серия от побои. Присъдите обаче не влизат в сила навреме, а Михайлов, пуснат с по-лека мярка, извършва нови нарушения.

От юни 2025 г. той е обявен за общодържавно издирване. През месеците на укриване името му се появява многократно — както с видеообръщения в интернет, така и с по-сериозни обвинения. През март 2026 г. Михайлов и двама други мъже бяха обвинени в опит за нападение над разследващ полицай от ГДБОП в дома му в пернишкото село Люлин.

Месеци на въпроси към институциите

Издирването на Михайлов се превърна в политически и обществен казус. В Перник дълго време беше публична тайна, че мъжът се укрива в самия град. Появиха се и твърдения за т.нар. "черен списък" на полицаи, които той смятал за свои противници, както и сериозни въпроси за връзките на фамилията му с лихварски бизнес.

Залавянето идва около месец след като Кандев публично обяви, че МВР работи активно по случая.

Какви ще бъдат следващите процесуални стъпки и кога Михайлов ще започне да изтърпява присъдите си, предстои да стане ясно от прокуратурата и съда в следващите дни.